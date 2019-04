Mensen die vanuit Dubai, Tel Aviv, Mauritius of Lugano overvliegen om hun tuinmeubelen in het Oost-Vlaamse dorp Oordegem te kiezen. Het klinkt decadent, maar het is maandelijkse kost voor Saskia De Mits. "Belgen doen het zo goed in het buitenland omdat de anderen er niks van bakken."

Tuinmeubelen zijn lang stiefmoederlijk behandeld. Niet langer dan een paar weken een hoek van het tuincentrum of de supermarkt waard, tussen Pasen en de zomerkoopjes. Teak of plastic: de keuze was, in tegenstelling tot de kratten vol bloembollen, snel gemaakt. 'Intussen is het wereldje erg veranderd', vertelt Saskia De Mits, outdoor designer en medeoprichtster van tuinmeubelzaak 't Huis van Oordeghem. 'Vroeger bouwden mensen in de eerste plaats een mooie villa. De tuin en het terras, dat waren projecten voor later. Vandaag maken zwembaden en poolhouses deel uit van het originele masterplan. En waar ik tien jaar geleden beperkt was tot tafels, stoelen en wat ligbedden, mag ik me nu buigen over volledige zithoeken en settings. Eigenlijk is een buitenruimte inrichten niet anders dan een interieur aankleden.'

