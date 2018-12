Heeft u ooit iets over de 'Verrerie de Laeken' gehoord?

Verrerie de Laeken.

Ons land telde onnoemelijk veel glasfabrieken waar glasserviezen werden geproduceerd. Dat is op zich niet uitzonderlijk, dat was net zo bij onze buren. Goed 50 jaar geleden werd er bv niets uit China ingevoerd en waren de meeste consumptiegoederen gewoon 'Made in Europe' of 'Made in Belgium'! Ondertussen sloten de meeste ateliers hun deuren. De beroemdste en meest productieve glasfabriek van Vlaanderen lag in Boom, maar er waren er overal die ongeveer hetzelfde glas produceerden, zoals Boussu, Brain-le-Comte en de Verrerie de Laeken. De Verrerie de Laeken zou van 1849 tot 1954 actief zijn geweest. In Laken werd eerder trouwens ook al faience en porselein geproduceerd! Deze fiftiesglazen lijken me een beetje 'pre-Expo-58-stijl'. Het decor werd er op gedrukt. De waarde? een 5 euro per stuk. Is uiteraard verzamelgoed.