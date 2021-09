Brussels Design September is deze maand van start gegaan en viert dit jaar zijn vijftienjarige bestaan. Daar horen ook meer dan honderd designevents, expo's, ateliers en pop-up shops bij. Wij stellen je vijf pop-up concepten voor waar je graag zult willen vertoeven.

Les pieds de biche

Fan van kleurrijke interieurspullen? Ga dan zeker op bezoek bij les PdB. Je vindt er een reeks decoratieve objecten met een moderne en poëtische geest. Geometrische patronen, delicate kleuren en zuivere lijnen bloeien op ruwe en authentieke materialen en benadrukken zo hun kwaliteiten.

Alleen in het weekend open Rue Blaes 134, 1000 Bruxelles ARTS & CRAFTS

MLS - MarieLaurenceStevigny

© MLS

Wie van tijdloze en minimale handtassen houdt, zal zich kunnen uitleven in de pop-up studio van ontwerpster Marie Laurence Stévigny. De Belgische accessoire ontwerpster reist de wereld rond voor samenwerkingen met prestigieuze merken (Nike US, Nina Ricci, Bill Amberg London, Rochas, Aston Martin, Bentley, MV Agusta, Samsonite, Agnelle, Guerlain enz.) en ze strijkt nu neer in Brussel tot het einde van deze maand.

Elke donderdag tot zondag open. Meer info op de website 11 Rue Arthur Diderich 1060 Saint Gilles

Hey Jude design x Namesti design

© Julie Denis

Kom inspiratie opdoen op de pop-up meubel- en textieltentoonstelling van Hey Jude Design en NÁMASTÍ Design in het hartje van Châtelain. Hey Jude Design is een textielatelier in Brussel dat werkt met de artisanale technieken als weven, knoopsteken en knopen. De missie van NÁMASTÍ Design is om meubels van hoge kwaliteit te maken, zonder afbreuk te doen aan de esthetiek. De twee merken zijn allebei honderd procent Belgisch.

Alle dagen open Meer info op de website Parvis de la Trinité 3 en Amazonestraat 27 in Ixelles

Open Doors X WE WANT SALES AGAIN

null © Cityfab Brussels

Geen winkel, wel een plek om je creatieve zelf te ontplooien. Cityfab 1 opent haar deuren zodat iedereen gebruik kan maken van industriële productiemachines. Of je nu wil lasersnijden, 3D-printen, digitaal frezen: voor ieder wat wils tijdens de pop-up ontdekkingsateliers. Daarnaast maakt ook nog een expositie-verkoop genaamd 'We want sales again' deel uit van het evenement: de gelegenheid dus om de creaties van de makers te ontdekken en de lokale productie te steunen.

Open van maandag tot zaterdag Meer info op de website 37 Dieudonné Lefèvre straat, 1020 Bruxelles

Joya Brussels & Hectare Gallery

© BOITE AVEC COUVERCLE

Als laatste hebben Joya Brussels en Hectare Gallery nog een pop-up tentoonstelling in petto voor juwelenliefhebbers. In oktober 2020 kende de eerste editie van de tentoonstelling 'Boîte avec couvercle' in de galerie Samagra een groot succes tijdens het 'Parcours bijoux' in Parijs. Nu hebben Joya Brussels (Aurore de Heusch) en de galerie Hectare (Chloé Noyon en Lou Sautreau) de koppen bij elkaar gestoken om een vervolg te breien aan dit project. Ze nodigen u uit om bij Joya Brussels de oorspronkelijke tentoonstelling te herontdekken terwijl in de galerie Hectare een tweede editie te zien is. Van sculpturale ringen tot broches, een vijftiental kunstenaars halen alles uit de kast voor dit pop-up gebeuren.

Open gedurende weekdagen Meer info op de website van Hectare en Joya Faiderstraat,1050 Ixelles voor de opening van Joya Brussels Antoine Dansaertstraat, 1000 Brussels

