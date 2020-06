De lucht reinigen door reclame te maken? Het Guggenheim Museum in Bilbao doet het met een speciale coating voor z'n banners, meteen goed voor het luchtzuiverend effect van meer dan 700 bomen.

De reclameborden van Guggenheim Museum Bilbao zijn vanaf nu echte luchtreinigers dankzij een speciale coating met NASA-technologie. Die maakt gebruik van het natuurlijke proces van fotokatalyse, een chemische reactie veroorzaakt door zonlicht die zuiverend werkt en vergelijkbaar is met die van bomen.

De affiches, banners aan de gevel en lantarenpalen en coatings voor trams worden allemaal behandeld met 'Pureti Print'. De wetenschappelijke basis van Pureti Print is fotokatalyse, een door zonlicht veroorzaakte chemische reactie die zuurstof en waterdamp in de lucht omzet in luchtzuiveraars die verontreinigende stoffen als NOx, SOx of VOC's alsook bacteriën, schimmels en slechte geuren aanpakken. De effectiviteit ervan werd door internationale laboratoria gecertificeerd.

"Een technologie waarmee we de lucht in onze stad kunnen helpen zuiveren, was een geweldige kans om te tonen hoe het museum zich inzet in de strijd tegen de klimaatverandering", zo verklaart het museum zelf deze omslag.

