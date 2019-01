1. Blijf dichtbij

De Franse regio Normandië viert in 2019 de 75ste verjaardag van D-day met picknicks, concerten, vuurwerk en een 'vliegtuigdropping'. En in juni zeilen schepen van over de hele wereld op de Seine in de stad Rouen. De beroemde 'Armada Rouen' vindt slechts om de vijf jaar plaats en is een van de grootste maritieme evenementen ter wereld.

...