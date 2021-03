Het stadsbestuur van Brugge wil in Zeebrugge al vroeger dan gewoonlijk strandredders inzetten. Dat meldt schepen voor Sport Franky Demon. De stad wil ook meer recreatiemogelijkheden voorzien in Zeebrugge.

Nu heel wat mensen opnieuw in eigen land op vakantie gaan, wil het Brugse stadsbestuur de mogelijkheid bekijken om al vroeger strandredders in te zetten en meer recreatiemogelijkheden te voorzien in Zeebrugge-bad. Vorig jaar werd omwille van de coronacrisis de badzone al uitgebreid zodat er meer spreiding mogelijk was.

'We kregen van de uitbater van de surfclub al het signaal dat het ledenaantal door corona fors is gestegen. We willen als stad dan ook bekijken om ook de zone voor brandingsporten uit te breiden in de richting van Blankenberge. Dat gaan we bepleiten bij de federale overheidsdienst die hiervoor toelating moet geven', zegt schepen Franky Dumon.

Verder wordt ook bekeken of er in bepaalde verlengde weekends, zoals Hemelvaart, al redders kunnen worden ingezet. Normaal zijn er pas vanaf ongeveer half juni strandredders. Die houden tot half september toezicht. 'We zien dat het voorjaar de laatste jaren steeds vroeger warmer wordt en we vinden het belangrijk dat mensen veilig kunnen baden. Daarom bekijken we hoe dit personeelsmatig met extra redders kan worden aangepak', zegt schepen van Personeel Pieter Marechal.

