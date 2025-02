Op nieuwsdieet voor je mentale gezondheid: zo blijf je geïnformeerd zonder te vervallen in ‘doomscrolling’

Een klik op sociale media en voor je het weet scroll je weer eindeloos door negatief nieuws. Hoe kun je geïnformeerd blijven en tegelijk je mentale gezondheid bewaken? Lisa Harrison, hoogleraar Digitale Communicatie aan de Flinders University in Australië, legt het uit.

Het begint altijd onschuldig: voor het slapengaan werp je nog snel een blik op je sociale media, en een nieuwskop trekt je aandacht. ‘Breaking news’: dat je niet mag missen!

Als een spoor van digitale broodkruimels leidt de ene klik dan al snel tot de volgende. En voor je het weet, val je in het konijnenhol van eindeloze updates en emotioneel geladen berichten op sociale media.

Twee uur later: je schouders zijn gespannen en je maag zit in de knoop, maar je kunt die smartphone niet wegleggen. Dat eindeloze scrollen door slecht nieuws – ook wel ‘doomscrolling’ genoemd – sluipt steeds meer onze levens binnen.

Geïnformeerde beslissingen

Het is natuurlijk belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er in de wereld gebeurt. Geïnformeerd zijn helpt ons om betere beslissingen te nemen, zinvol deel te nemen aan onze gemeenschappen en effectief te reageren op veranderingen die ons leven en dat van de mensen om ons heen beïnvloeden.

Maar net zoals het juiste voedingsdieet helpt om gezond te blijven, moeten we ook slim omgaan met onze nieuwsconsumptie om te voorkomen dat die een tol eist van onze gezondheid.

Het goede nieuws is dat er bewezen manieren zijn om geïnformeerd te blijven zonder dat het je leven overneemt. Onderzoek toont aan dat duidelijke grenzen stellen aan je nieuwsconsumptie een groot verschil kan maken. Dus hoe kun je de juiste balans vinden?

Grenzen stellen

Het is de moeite waard om je eens af te vragen waarom we eigenlijk constant op de hoogte moeten blijven. Vraag jezelf af: “Kan deze informatie een invloed hebben op wat ik aan de situatie kan doen?”

Vaak scrollen we immers niet omdat informatie bruikbaar is, maar omdat we proberen een gevoel van controle te krijgen in een onzekere wereld.

En onderzoek toont aan dat scrollen door negatief nieuws je slaap kan verstoren en angsten kan vergroten. Om ervoor te zorgen dat je mediaconsumptie intentioneel blijft, zijn er een paar stappen die je kunt nemen.

Wees kieskeurig met de nieuwsbronnen die je leest. Laat je niet leiden door sociale media-algoritmen, maar kies enkele vertrouwde bronnen. Een uitgebalanceerd dieet dus, maar dan voor je geest.

Blijf je intussen bewust van hoe je je voelt. Wanneer je fysieke tekenen van angst of emotionele nood opmerkt, is dat het signaal om een ​​pauze in te lassen.

Reserveer best ook vaste momenten voor je nieuwsconsumptie: misschien bij je ochtendkoffie of tijdens je lunchpauze – wat het beste bij je schema past, maar overweeg ook zeker een ​“digitale zonsondergang”. Dat is een duidelijk tijdstip waarop nieuws en sociale media worden afgesloten, idealiter een uur of twee voor het slapengaan. Dat geeft je geest de tijd om te verwerken wat je hebt geleerd, zonder je slaap te verstoren.

De wereld blijft uiteraard wat hij is – maar je zult in een betere gemoedstoestand zijn om te verwerken wat er gaande is.

Kop in het zand?

Pauzes inlassen in je nieuwsconsumptie is niet hetzelfde als de kop in het zand steken – het is zelfzorg. Studies hebben aangetoond dat mensen die gezonde grenzen stellen aan hun nieuwsconsumptie, vaak beter zijn toegerust om zinvol bezig te zijn met belangrijke kwesties, en om constructieve actie te ondernemen wanneer dat nodig is.

Wees een actieve consument wanneer je het nieuws checkt. In plaats van eindeloos te scrollen:



– Kies een of twee diepgaande artikelen om grondig te lezen

– Bespreek het nieuws met collega’s, vrienden en familie om je gevoelens te verwerken

– Zoek naar oplossingsgerichte nieuwsverhalen die positieve verandering benadrukken

– Onderneem zinvolle actie omtrent kwesties die je belangrijk vindt

Er zijn ook verschillende apps en tools die je kunnen helpen om gezondere digitale gewoontes te ontwikkelen. Productiviteitsapps gebruiken verschillende benaderingen om je te helpen gefocust te blijven en bieden manieren om je te bevrijden van gedachteloos scrollen.

“News curation apps” en apps die je toelaten om artikelen op te slaan om later te lezen, kunnen helpen bij een meer evenwichtig nieuwsdieet, en kunnen de aandrang verminderen om alles meteen te lezen.

Veel smartphones zijn nu ook uitgerust met functies voor schermtijdbeheer, zoals Apple’s Screen Time of Android’s Digital Wellbeing. Je kunt die ook gebruiken om je scrollgedrag te controleren en om te beheren hoeveel tijd je besteedt aan sociale media of nieuwsapps.

Een handige functie is om apps te blokkeren voor gebruik op bepaalde tijden van de dag of nadat je ze een bepaalde tijd hebt gebruikt.

Blijf bewust, blijf betrokken

Geïnformeerd blijven is dus niet hetzelfde als constant verbonden zijn. Door bewust grenzen te stellen, kun je op de hoogte blijven van belangrijke gebeurtenissen en toch je mentaal welzijn beschermen.

Als je productiviteitsapps en andere tools uitprobeert, begin dan klein. Probeer niet alles ineens, maar kies een app die bij je past. Stel realistische doelen die bij je leven passen en gebruik de inzichten van de apps om je gewoonten beter te begrijpen.

Onderzoek welke triggers je aanzetten tot doomscrollen en pas je instellingen aan om die zoveel mogelijk te vermijden. Vergeet niet dat de tools het beste werken in combinatie met offline activiteiten die je leuk vindt.

Het doel is niet om volledig los te koppelen, maar om een ​​duurzame balans te vinden tussen geïnformeerd blijven en je gemoedsrust behouden. Met doordachte grenzen en de juiste ondersteunende tools kun je betrokken blijven bij de wereld terwijl je je mentale gezondheid intact houdt.

