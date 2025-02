Op koffiewandeling of betaalbare kunst bewonderen: dit zijn onze weekendtips van 8 tot 9 februari

Dansen tot de zon opkomt in Vilvoorde, lokale handelaars steunen in Brussel of naar de vlooienmarkt in Antwerpen: 7 events die de moeite waard zijn dit weekend.

Mons en Lumières, Mons

Het grootste lichtfestival van Wallonië? Dat vindt plaats in Mons. Het centrum is nog tot zondag omgetoverd tot een waar lichtspektakel. Zo’n twintig installaties – denk aan lasershows en projecties op gebouwen – zetten de moderne en klassieke architectuur van de stad letterlijk en figuurlijk in de spotlights.

Donderdag 6 februari tot en met zondag 9 februari, Pl. du Parc, 7000 Mons, gratis, meer informatie hier.



Horst Club curated by Ben UFO, Vilvoorde

Voor wie graag de benen losgooit is er een 24-uurs evenement van Horst Arts & Music. Die tijd kan je omkrijgen met dansen op de beats van verschillende dj’s, verdeeld over drie kamers met elk hun eigen thema. Ruimte voor ontspanning is er ook: je kan yogalessen volgen, performances aanschouwen en zelfs aanschuiven bij een brunch.

Zaterdag 8 februari tot en met zondag 9 februari, Asiat Park, 1800 Vilvoorde, 49 euro voor het hele weekend, meer informatie hier.



Flea Market w/ fleamarkets.bymems, Antwerpen

Wie tweedehands parels wilt scoren kan terecht op de vlooienmarkt in hotel YUST. Vul je kleerkast aan met unieke vintage mode van Kemteveel Vintage of laat er een kledingstuk dat je al hebt personaliseren door House Of Re.

Zondag 9 februari, Coveliersstraat 6, 2600 Antwerpen, gratis, meer informatie hier.



Affordable Art Fair, Brussel

Nog een lege muur die wat kleur kan gebruiken? Sinds de eerste editie in Londen in 1999 is de Affordable Art Fair al in dertien steden op poten gezet. Deze week strijkt de betaalbare kunstbeurs opnieuw neer in Brussel. Verwacht kunstwerken van meer dan 85 Belgische en internationale galeries, live muziek en entertainment voor kinderen.

Woensdag 5 februari tot en met zondag 9 februari, Tour & Taxis, 1000 Brussel, 18,02 euro, meer informatie hier.



Brussels Makers Market, Brussel

Op zondag 9 februari kun je lokale handelaars steunen die handgemaakte creaties aanbieden tijdens de maandelijkse Makers Market. Je kunt er kuieren tussen standjes met haakwerk, juwelen, beautyproducten en decoratie. De markt gaat door in de prachtige gebouwen van Gare Martime, waar je ook een hapje kan eten in de Food Market of de benen kan strekken in het aangrenzende park.

Zondag 9 februari, Gare Maritime, 1000 Brussel, gratis, meer informatie hier.



Discovery Coffee Tours, Brussel

Koffieliefhebbers kunnen vanaf zaterdag 8 februari op een unieke wandeling door de districten van Brussel, tijdens een tour die je meer leert over specialty coffee. Je kan er koffie proeven op verschillende verrassende locaties, leert meer over de productie en krijgt tips over hoe je zelf de koffie van het koren scheidt.

Zaterdag 8 februari, 1000 Brussel, 75 euro, meer informatie hier.



Unit 14 Stock Sale, Antwerpen

Wie op zoek is naar toegankelijk en lokaal design, kan terecht op de stock- en sample sale van het Antwerpse merk Unit 14. Je kan er meubilair scoren met afprijzingen tot 70 procent. Qua aanbod kan je salontafels, eetkamer- en loungestoelen verwachten. Betalen kan via Bancontact of overschrijving, en gekochte items kunnen opgehaald worden tot en met 1 maart.

Zaterdag 8 februari tot en met zondag 9 februari, Slachthuislaan 5b, 2060 Antwerpen, gratis mits registratie, meer informatie hier.



