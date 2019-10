Vijftig dingen die je moet doen in Australië

(Via Business Insider, Aussie of the Road, Lonely Planet)







Bewonder de Twelve Apostles © iStockphoto







Ga wijn proeven in de Barossa Valley bij Adelaide © iStockphoto







Geniet van de bloemenpracht in de lente in de Outback. © iStockphoto







Ga in de Birdsville, een klein stadje in de Outback, kijken naar de paardenraces die hier ieder jaar plaatsvinden. © Epa







Ga zwemmen in een meer zoals Lake Ainsworth waar de bomen die eromheen groeien weldadige olie achterlaten in het water. Het is goed voor je huid en haren. © iStockphoto







Ga in januari in Melbourne naar een tenniswedstrijd tijdens de Australian Open kijken. © iStockphoto







Bezoek het afgelegen Arnhem Land in Northern Territory. Het is een gebied waar de Aborigines leven en waar je een indruk krijgt van hun cultuur en Australie zoals het vroeger was. © iStockphoto







Bewonder het dansende Aurora Australis © iStockphoto







Bezoek de hoofdstad Canberra, niet zo levendig als Sydney en Melbourne, maar wel een bijzondere architectuur. © iStockphoto







Surf The Pass bij Byron Bay © iStockphoto







Maak een kamelentocht op Cable Beach © iStockphoto







Wandel door een eucalyptus bos in de Blue Mountains. © iStockphoto







Wandel het zes kilometer lange pad langs de kust van Bondi naar Coogee in de buitenwijken van Sydney. © iStockphoto







Speel een potje 'lawn bowling' (lijkt een beetje op jeu de boules) op de Clovelly Bowling Club bij Sydney. © iStockphoto







Ga kamperen bij de Carnarvon Gorge in Queensland © iStockphoto







Overnacht in het ondergrondse hotel in Coober Pedy © Reuters







Ga wandelen in Kakadu National Park © iStockphoto







Ga kijken naar een cricket wedstrijd in de Melbourne Cricket Ground © Epa







Beklim de Sydney Harbor Bridge © iStockphoto







Doorkruis heel Australie in 'The Ghan' trein van Darwin naar Adelaide © iStockphoto







Zwem tussen de prachtige onderwaterwereld van het Great Barrier Reef © iStockphoto







Bezoek een landbouw 'fair' zoals de Sydney Easter Fair, een belangrijk onderdeel van de Australische cultuur. © Reuters







Ga kijken bij de Surfing World Tour aan de Gold Coast. © iStockphoto







Bekijk de stranden, moerassen en bossen van Fraser Island vanuit een jeep. © iStockphoto







Beklim Cradle Mountain in Tasmanie © iStockphoto







Verbaas je over de paarse kleur van Hillier Lake © Aussie Oc, Wikicommons







Rijd de Great Ocean Road © iStockphoto







Maak een nachtelijke wandeling door het Daintree Rainforest © iStockphoto







Knuffel een koalabeertje © iStockphoto







Bekijk de prachtige grotten bij de Margaret River © iStockphoto







Geniet eerst van een drankje en dan van een voorstelling in het Sydney Opera House © iStockphoto







Word nat onder de watervallen in Karinji National Park © iStockphoto







Wandel door het Museum of Old and New Art (Mona) in Tasmanie © Jeff Owen Photos, Wikicommons







Neem een duik in het kraakheldere water van Lake Mc Kenzie op Fraser Island © iStockphoto







Ga kajakken in de Katherine Gorge © iStockphoto







Ga wandelen, duiken, kajakken, kifesurfen, zwemmen bij Lord Howe Island © iStockphoto







Wandel naar de top van de hoogste berg in Australie: Mount Kosciuszko (2.228 meter) © Dhx1, Wikicommons







Bezoek het hippiestadje Nimbin, ook wel 'drug capital of Australia' genoemd. © Reuters







Ga rondtrekken door de wildernis van The Kimberley, een gebied groter dan het hele Verenigd Koninkrijk © iStockphoto







Bekijk de kleurrijke muren in de straten van Melbourne © iStockphoto







Wandel over The Wave Rock in Western Australia © iStockphoto







Bekijk de zonsondergang of zonsopgang bij de Uluru © iStockphoto







Neem een duik in een van de 'Rock Pools' langs de kust. © iStockphoto







Ga rondtrekken in de Outback © iStockphoto







Ontdek leuke spulletjes op een van de vlooienmarkten in Sydney zoals The Rock, Glebe en Paddington. © iStockphoto







Kijk naar de Wineglass Bay in Tasmanie van bovenaf. © iStockphoto







Fiets langs de stranden van Rottnest Island in de buurt van Perth. © iStockphoto







Bewonder de Three Sisters © iStockphoto







Ga zeilen bij de Whitsunday Islands © iStockphoto