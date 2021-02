De jaarlijkse carnavals van Rio de Janeiro of Nice zijn door het coronavirus afgelast, maar het Italiaanse Venetië lost het creatief op. De carnavalsfestiviteiten worden daar dit jaar live online uitgezonden.

Dit weekend zijn er telkens vanaf 17 uur anderhalf uur durende liveshows met verschillende artiesten. De uitzendingen gebeuren vanuit het Palazzo Vendramin-Calergi, waar een casino is gehuisvest. Van 11 tot 16 februari vindt de tweede fase van het online carnaval plaats, met elke dag liveshows. Ze volgen kan via deze link.

Normaal gezien wordt het Italiaanse Venetië elk jaar in februari overspoeld door feestvierders voor het wereldberoemde Venetiaanse carnaval, de gemaskerde bals en de gondelparades. Vorig jaar waren de carnavalsfeesten net begonnen, maar op 23 februari moest de regionale overheid alles stopzetten door de eerste uitbraak van het coronavirus.

In heel Italië is momenteel een avondklok van kracht vanaf 22 uur 's avonds. Bars en restaurants zijn op veel plaatsen open, maar mogen maar tot 18 uur mensen aan tafel bedienen.

