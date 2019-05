Het pretpark van morgen telt niet alleen nóg spectaculairdere rollercoasters, maar ook virtuele achtbanen, 4D-cinema en zinnenprikkelende multimediale attracties. Wij gingen proeven van de toekomst in het Duitse attractiepark en resort Europa-Park.

Er was ooit een tijd waarin een ritje op de draaimolen tijdens de jaarlijkse dorpskermis al voldoende was om ons in de ultieme droomwereld te brengen. Tegenwoordig hebben we al iets meer nodig om de fantasie uit onze kindertijd weer op te wekken. Het attractiepark en resort Europa-Park, in het Zuid-Duitse Rust, heeft alles in huis om hier aan te voldoen: meer dan 100 attracties en 32 uur shows per dag, 13 achtbanen en 15 Europese themagebieden op een oppervlakte van 150 voetbalvelden.

Daarnaast kan je bekomen in een van de 60 restaurants en snackbars en is het Europa-Park het enige pretpark ter wereld met een tweesterrenrestaurant, Ammolite, van chef-kok Peter Hagen-Wiest. Het is niet voor niets dat het park voor het vierde jaar op rij is uitgeroepen tot beste amusementspark ter wereld door het Amerikaanse magazine 'Amusement Today'.

Dat het attractiepark ook de toenemende digitalisering niet negeert, blijkt uit de verschillende multimediale, 4D en virtuele attracties. Zo neemt een scheervlucht in het Voletarium, het grootste 'flying theater' van Europa, je mee langsheen de mooiste plaatsen van het Europese continent dankzij een 425 vierkante meter groot filmdoek inclusief, wind, geuren en zelfs regen. De perfecte manier om je bezoek aan het Europa-Park te beginnen. De Dome of Dreams is dan weer de grootste mobiele 360 graden bioscoop ter wereld, die je vanuit een zitzak op de grond in hogere sferen brengt naar het Internationaal Ruimtestation (ISS).

Een heel nieuwe dimensie aan entertainment ervaren we op de Alpenexpress Coastiality, een virtual reality-avontuur op de Alpenexpress Enzian, de oudste achtbaan van het park. Met een VR-bril (die je tegen een geringe vergoeding bij de attractie zelf kan huren) treed je in een animatiewereld terwijl je tegelijkertijd de echte wind, krachten en bewegingen van een achtbaan ondergaat.

We zien het treinspoortje boven een afgrond instorten, vliegen vervolgens naar ons gevoel letterlijk over de afgrond en halen op het nippertje de overkant.

Terwijl we parkmascotte Ed Euromaus vergezellen tijdens een knotsgekke rit in een mijnkarretje, merken we aan den lijve hoe perfect de virtuele wereld is gesynchroniseerd met de achtbaanrit. Dat is geen sinecure. Elke rit kan immers door omstandigheden lichtjes verschillen. Dankzij sensoren op het traject worden de snelheid en de positie van de achtbaan via bluetooth teruggekoppeld naar de film in de VR-bril. We zien het treinspoortje boven een afgrond instorten, vliegen vervolgens naar ons gevoel letterlijk over de afgrond en halen op het nippertje de overkant. Een gezinslid met té veel fantasie ziet zijn leven heel even voorbij flitsen. En wie er niet genoeg van krijgt, kan nog kiezen tussen vier andere VR-avonturen op dezelfde achtbaan.

'Europa-Park is het eerste attractiepark ter wereld dat virtual reality in achtbanen toegepast heeft', zegt Henk Groenen van Europa-Park trots. 'De ontwikkelingen zullen verder gaan. Niet alleen op het gebied van hardware, maar ook zal de beeldkwaliteit nog verder toenemen waardoor de beelden nog authentieker en realistischer worden. De verwachting is dat we ook steeds meer naar belevingen met interactiviteit gaan.'

Eerste 'roam and ride'-attractie ter wereld

Die interactiviteit kan men nu al ervaren dankzij het zogenaamde 'roam and ride'-principe in de nieuwste en meest waanzinnige VR-beleving van Europa-Park. De Eurosat Coastiality is gebaseerd op de sciencefictionfilm 'Valerian - De Stad van de 1000 Planeten' van Luc Besson. Deze VR-ruimtevaartbeleving maakt sinds de zomer van 2018 gebruik van de indoorachtbaan CanCan Coaster die speciaal hiervoor volledig werd afgebroken en opnieuw opgebouwd. Een aparte ingang leidt de VR-ruimtevaarders naar een wisselspoor met speciale treinen. Daarvoor dien je een apart tijdticket van 6 euro te kopen, maar dat is de moeite waard.

De meest gespierde van het gezin blijkt ineens een rijzige dame met puntige boezempartij geworden te zijn.

Het avontuur begint wanneer we het station binnenstappen en al meteen de VR-headset opgezet krijgen. Plots onthult zich een opmerkelijke wereld. We kijken naar rechts en zien een lid van ons gezelschap veranderen in een struise avatar met opvallend hip hawaïhemd, de meest gespierde van het gezin blijkt ineens een rijzige dame met puntige boezempartij geworden te zijn en de stoerste van de hoop showt een compleet fout shirt met spiegeleieren-motief. De makers van de Coastiality hebben zich duidelijk uitgeleefd...

Vervolgens lopen we doorheen de virtuele realiteit naar de achtbaan. Wie claustrofobische neigingen heeft, hoeft geen schrik te hebben dat hij of zij zich opgesloten zal voelen in de onbekende wereld, want de wandeling naar het karretje bevat exact nagebouwde elementen uit de echte wereld waardoor men zonder problemen kan instappen met de VR- headset op. (Het struikelende loopje was enkel te wijten aan onze eigen onhandigheid.)

Terwijl we de fysieke opwinding van de achtbaan ervaren, krijgen we de opdracht om met ons ruimteschip in de futuristische stad Alpha de Mül Transmutator te heroveren. In amper enkele minuten tijd blijken we in onze missie geslaagd. Hoe? Geen flauw idee. Te veel naar de virtuele sterren en planeten gekeken...

Gelukkig ervaar je in Europa-Park ook zonder VR-bril de 'thrill van je leven'. Met de Silver Star (met zijn 73 meter hoogte, 130 km/u en maximale krachten tot 4G het paradepaardje van het park), de houten achtbaan Wodan (die twee andere achtbanen van het park doorkruist) en Blue Fire (waarin je vier keer over de kop gaat zonder schouderbeugels en tijdens de rit je hartslag kan meten) heb je geenszins extra snufjes nodig om adrenalinemomenten als loopings, g-krachten en vrije val te ervaren.

En aangezien je voorlopig nog steeds niet virtueel nat kan worden, zorgen de talrijke waterachtbanen in het park ook nog eens voor echte verkoeling op warme (en koude) dagen.

Omdat Europa-Park met het familiebedrijf MACK Rides, een van de vijf grootste achtbaanbouwers ter wereld, zijn eigen coasters en attracties produceert en het park als een showroom beschouwt, blijft de nadruk op de fysieke beleving van de achtbanen liggen, zegt Henk Groenen. 'Nieuwe technologische ontwikkelingen zullen een attractiepark nooit vervangen of overbodig maken', merkt hij op. 'De technieken kunnen wel zorgen voor een aanvulling of uitbreiding van bestaande attracties en daarmee meer beleving toevoegen. Als nieuwe technieken zich aandienen zullen we hiervan dus zeker gebruik maken.'

Het bekende takatakatakatak-geluid zal met andere woorden nog lange tijd weerklinken in het Zwarte Woud.

Overnachten in Europa-Park Europa-Park is perfect te combineren met een trip naar de Vogezen of het Zwarte Woud. Het park heeft zes themahotels, een Western camp resort met blokhutten, huifkarren en tipi's en een camping. Net als de nagebouwde landen in het park is het Europese thema ook in de hotels tot in de kleinste details doorgevoerd. In hotel 'El Andaluz' bijvoorbeeld kun je in de sfeer van een Andalusisch landhuis bijkomen van je avonturen. In 'Castillo Alcazar' is het mystieke van een oud Spaans kasteel gecombineerd met alle gemakken van de moderne tijd. 'Santa Isabel' laat je op adem komen inde rustgevende ambiance van een Portugees klooster, in 'Bell Rock' overnacht je in de sfeer van historisch New England en het hotel 'Colosseo' is gebouwd als een Italiaans stadje met replica van een Colosseumboog. Vanaf 31 mei 2019 overnacht je in Krønasår, gebouwd als natuurhistorisch museum waar hotelgasten het gevoel hebben alsof ze beland zijn in de film 'Night at the museum'.

Nieuw in Europa-Park in 2019 In november 2019 opent Europa-Park op een steenworp van het park een tweede attractiepark 'Rulantica', een van de grootste waterwerelden van Europa, met 25 watergerelateerde attracties, waaronder 17 glijbanen voor zowel jong als oud in 8 themagebieden. Als thema is niet gekozen voor de tropen of palmbomen, maar voor mystieke Noord-Europese sferen.

Europa-Park is dagelijks geopend van 6 april tot 3 november 2019 en van 23 november 2019 tot 6 januari 2020 (behalve 24/25 december 2019)

Het waterpark Rulantica opent vanaf 28 november en is het hele jaar geopend.

Meer info: www.europapark.de