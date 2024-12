Van een buffelrace in South Dakota tot dineren in een Noorse fjord: dit zijn onze 10 meest memorable reisverhalen van 2024

Een onvergetelijke expeditie naar Groenland, designspotten in Helsinki of met camper door Australië: herlees hier onze meest memorabele reisreportages van 2024 en doe inspiratie op voor het komende jaar.

(c) Sander Groen

1. Bestaat er zoiets als een duurzame cruise? Onze reporter zocht het uit.

Cruiseschepen zijn dubbel zo vervuilend als vliegtuigen. Kunnen we in 2024 nog met een goed geweten op cruise­vakantie? Reisjournalist Sander Groen scheepte in Zeebrugge in op ‘het milieuvriendelijkste cruiseschip ter wereld’.

(c) Sebastiaan Bedaux

2. In het spoor van de bizon: verslag van een buitengewone roadtrip in South Dakota

Op Chicago na lokt het Amerikaanse Midden-Westen – de twaalf staten tussen de Appalachen en de Rocky Mountains – weinig buitenlandse toeristen. Zonde, vindt reisjournalist Sebastiaan Bedaux, die op spectaculaire roadtrip door South Dakota trok.

3. Macarons, baljurken en een bad op pootjes: een nacht in het vijfsterrenhotel in Versailles

Een stap terug in de tijd, met veel grandeur. Le Grand Contrôle, het enige hotel binnen het kasteel van Versailles, nodigt uit tot een royaal verblijf, met privérondleiding.

4. Designhoppen in Helsinki: dit zijn de beste designadressen in de stad met driehonderd meren

Helsinki houdt van design. Dat was honderd jaar geleden al zo, en met wat geluk zal dat over honderd jaar nog altijd zo zijn. Onze journalist Jesse Brouns tipt de go-to plekken anno 2024 in de stad met driehonderd meren.

5. ‘The Menu’ achterna: verslag van een gastronomisch diner in het midden van een Noorse fjord

Zes uur lang dineren in een buitenaards ei in het midden van een Noorse fjord? Redacteur Jorik Leemans had er haast een moord voor over. Een reisverhaal in 14 gangen.

(c) Lieven Bulckens

6. ‘Neushoornkaka verzamelen en cheeta’s spotten: waarom een safari met een kleuter de moeite is

Voor haar veertigste verjaardag wilde redacteur Elke Lahousse iets anders dan kamperen met man en zoon. Het werd een rondreis door Zuid-Afrika. Dat ze bij thuiskomst al meteen begon te sparen voor een volgende safari, had ze niet zien aankomen.

7. Nature journaling uitgetest: ‘Door landschappen te tekenen leer je de natuur observeren en haar écht te appreciëren’

Hoe kan je als echte stadsmens tot rust komen in de natuur? Redacteur Marie Leys ging nature journalen in de bergen om haar blik te verruimen.

(c) Maya Toebat

8. Paradijselijke stranden en metershoge golven: verslag van een roadtrip van Sydney naar Melbourne

Vanlife? Niks voor mij, dacht reisjournalist Maya Toebat lange tijd, want autorijden deed ze echt niet graag. Tot ze naar Australië ging, waar de camper haar naar de prachtigste stukken land voerde.

(c) Sebastiaan Bedaux

9. Een bezoek aan het Zwitserland van Turkije: ‘De wegen zijn hier abominabel, maar het berglandschap is fenomenaal’

Niet overal aan de Zwarte Zee is het de laatste jaren even gezellig, maar in het noordoosten van Turkije – ver weg van plekken als de Krim en Oekraïne – ligt een unieke vakantieregio die meer toeristen verdient. ‘Niet de zee is hier de grote publiekstrekker, maar de bergen.’

(c) Sebastiaan Bedaux

Koud, grillig en onherbergzaam. Groenland is niet meteen het prototype van een makkelijk vakantieland. Maar reisjournalist Sebastiaan Bedaux kon de lokroep niet weerstaan. Verslag van een intense, soms beangstigende, maar vooral unieke trip.

