We weten allemaal dat de biodiversiteit wereldwijd in rap tempo afneemt. Het goede nieuws is dat je zelf op een eenvoudige manier kan helpen om het tij te keren.

We weten allemaal dat de biodiversiteit (de verschillende planten, dieren.... op aarde) wereldwijd in snel tempo afneemt. Veel mensen willen iets ondernemen om dat proces te keren, maar weten niet wat ze kunnen doen. Hoe zorg je ervoor dat de natuur weer rijker en gevarieerder wordt? Het nieuwe boek 'Een diner voor regenwormen' van Caroline Burzynski-Delloye helpt je daarbij.

In het boek geven achttien tuiniers vijftig tips om zelf op een simpele en leuke manier de biodiversiteit in je directe omgeving te vergroten. Je hoeft er geen grote tuin voor te hebben, ook kleine tuintjes en balkons kan je zo inrichten dat diertjes en planten zich er thuis voelen.

Uitgebreide teksten vind je niet in het boek, wel korte en duidelijke tips met illustraties die leuk zijn om zelf of met de kinderen uit te proberen.

Luie tuinbezitters zullen alvast aangenaam verrast zijn om te lezen dat lekker niets doen de hoeveelheid diertjes in je tuin doet toenemen. In hoog gras vinden allerlei dieren voedsel en een schuilplaats en bovendien is het gebruiken van mest dan overbodig. Nog beter dan een gazon is een wilde bloementuin.

. © Getty Images

Wil je juist actief bezig zijn in de tuin, dan kan je bijvoorbeeld een veilige drinkplaats of een nestkastje voor bijen in elkaar knutselen. Helemaal niet moeilijk om te maken, maar je zal meteen merken dat de diertjes erop afkomen. Vogels kan je bijvoorbeeld helpen door zelf vetbollen te maken of een traktatie voor mezen en putters te maken. Egels lok je naar je tuin door zelf een egelhuisje te maken en ook voor eekhoorntjes, lieveheersbeestjes en regenwormen kan je je tuin gemakkelijk aantrekkelijker maken.

Dat pesticiden funest zijn voor insecten en andere dieren is geen verrassing, maar tegelijk zit je niet te wachten op bladluis, schildluis en andere diertjes die de bladeren van je planten opeten. Gelukkig kan je dit gemakkelijk oplossen door zelf een biologische insectenspray of biologisch middeltje tegen blad- en schildluizen te maken.

De belangrijkste les uit het boek is wellicht: laat je geen schuldgevoel aanpraten wanneer je geen keurig opgeruimd en onderhouden tuintje hebt. Vooraan heb je het perfecte antwoord: een wilde tuin is een pak beter voor de biodiversiteit.

. © GF

Een diner voor regenwormen. 50 tips om de biodiversiteit te vergroten - Caroline Burzynski-Delloye Uitgeverij: Terra Aantal pagina's: 128 Prijs: 15 euro

