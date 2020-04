Dertig gerenommeerde wetenschappers luiden de noodklok over de snelle achteruitgang van het aantal insecten. Gelukkig kan iedereen meehelpen deze terugval een halt toe te roepen door dit 9-punten plan in ons dagelijks leven toe te passen.

Insecten zijn weliswaar klein, maar essentieel voor het leven op onze planeet. Een groep van dertig internationale wetenschappers waarschuwt dat de snelle daling van het aantal insecten het leven op aarde bedreigt. Wij, als mensen, zijn de veroorzakers van deze teloorgang: door het leefgebied van insecten te vernielen, degraderen en fragmenteren, door bestrijdingsmiddelen te gebruiken, door invasieve soorten te verspreiden, de grond te intensief te gebruiken en door klimaatopwarming.

Bijeneter © Getty Images

De verschillende soorten insecten zijn afhankelijk van elkaar zodat de verdwijning van de ene soort automatisch betekent dat andere soorten insecten, maar ook andere dieren op den duur uitsterven. Insecten spelen bovendien een cruciale rol in het voortbestaan van hele ecosystemen. Zo zorgen ze voor bestuiving, dienen ze als voedsel voor andere dieren en ruimen ze dode bladeren, struiken en bomen op. Stuk voor stuk functies die technologie niet van ze over kan nemen.

© Getty Images

Negen concrete tips

Het voortbestaan van insecten is daarom ook van levensbelang voor de mensheid. En iedereen kan er in zijn eigen omgeving aan bijdragen dat de insecten een steuntje in de rug krijgen. In het artikel 'Solutions for humanity on how to conserve insects' geven de wetenschappers negen concrete tips die we allemaal in ons dagelijks leven kunnen toepassen.

1. Maai je grasveld minder vaak: laat de natuur wat meer groeien en het op die manier voedsel bieden aan de insecten in je tuin.

2. Plant inheemse planten in je tuin of op het balkon: insecten die hier voorkomen, hebben inheemse planten nodig om van te leven.

3. Gebruik geen pesticiden, maar tuinier op een organische manier.

4. Laat dode bomen, takken, plantenresten en bladeren wat meer liggen: talloze diersoortjes vinden er een thuis in.

5.Maak of plaats een insectenhotel in je tuin of op je balkon met daarin veel horizontale gaatjes waar de diertjes een nest in kunnen bouwen.

6. Beperk je CO2-uitstoot. Dat is niet alleen gunstig voor insecten, maar voor al het leven op aarde.

7. Steun en werk eventueel zelf mee met vrijwilligersorganisaties die het leven van insecten en de natuur ondersteunen.

8. Breng geen vreemde dieren en planten in de natuur die de inheemse dieren- en plantenwereld bedreigen.

9. Wees je bewust van de kleine diertjes om je heen en realiseer je hoe belangrijk ze voor ons zijn.

