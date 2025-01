‘The Holiday’ achterna: op vakantie gaan via huizenruil wordt steeds populairder

Een tweekamerappartement in Mechelen ruilen voor een mansion in Miami, het kan zomaar. Home swapping boomt zo hard dat het de volgende grote reistrend wordt genoemd.

Stel je voor: je arriveert in een charmante villa op het Canadese Vancouver Island. De meubelen zijn design en de locatie is zo goed dat de bomen bijna komen binnenpiepen. Een briefje met handgeschreven tips in de omgeving heet je welkom en vertelt dat je de SUP’s (peddelsurfbord, red.) mag gebruiken om de rivier te verkennen. Je hebt voor dit verblijf geen cent betaald. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar deze anekdote typeert de ervaring van huizenruil.

Beluister onze podcast Weekend op Woensdag: reizen we straks allemaal via huizenruil?

Hoe werkt huizenruil? Je stelt je woning open voor gasten op platforms zoals HomeExchange, People Like Us of Kindred. ‘Gasten “lenen” jouw huis wanneer jij er niet bent. In ruil daarvoor verdien je guestpoints waarmee je zelf een verblijf elders kunt boeken. Of je doet een gelijktijdige ruil: de eigenaars van jouw vakantieplek komen bij jou logeren’, legt Carlijn Postma uit, woordvoerder van marktleider HomeExchange. En zo word je plots de bewoner van een coole condo in Chicago, of een cabin in Canada. En dat helemaal gratis.

Schattenjacht

Of vrijwel gratis. Bij HomeExchange betaal je bijvoorbeeld een jaarlijkse bijdrage van 160 euro en dan mag je onbeperkt ruilen. Je krijgt bij de start ook guestpoints waarmee je al bijna een week op reis kunt zonder ook maar iemand bij je thuis te ontvangen. Bij Kindred is er geen lidgeld, wel servicekosten en een schoonmaakvergoeding per verblijf. Huizenruil werkt als een zogenaamd cashless deelsysteem: je betaalt niet voor wat je krijgt. Dat maakt reizen ineens een stuk betaalbaarder.

Mensen die aan huizenruil doen, willen geen geld verdienen; ze willen voordelig op vakantie. Het is een echte deeleconomie, zoals Airbnb dat bij de start ook was. Toen ‘deelde’ je een kamer in je huis met een reiziger. Bij Airbnb is van delen nog weinig sprake, maar bij huizenruil vormt dit het hart van het concept. Het is als een omgekeerde schattenjacht waarbij je jouw huis weggeeft om de wereld te vinden.

Het gezin van Carolien de Bie verbleef in de huizen afgebeeld in deze reportage (met uitzondering van de woonst op het openingsbeeld en de villa in Avignon) via HomeExchange. Dit is Huis Lumen in Warnsveld, Nederland.

De anekdote over Canada is overigens echt beleefd door Carolien de Bie, een fervent huizenruiler. ‘Canada stond al lang op onze bucketlist, maar met een gezin naar zo’n bestemming reizen is behoorlijk prijzig, en veel accommodaties waren aan drie- of vierhonderd dollar per nacht simpelweg te duur’, vertelt ze. Huizenruil is een gouden sleutel die wereldwijd droomlocaties opent. ‘Nog een geweldig voordeel is de ruimte die je krijgt’, vervolgt ze. ‘Een groot huis in de bossen van Canada, waar de kinderen in een eigen kamer slapen, dat vind je niet met een gewoon budget.’ Wél met huizenruil. Het gezin plant al een volgende reis naar Zuid-Afrika.

Cameron en Kate

De populariteit van huizenruil groeit explosief, en dat is geen verrassing. Het leven is duurder geworden en dus zijn we met z’n allen op zoek naar goedkopere manieren om te reizen. Tot voor enkele maanden hoorde ik niemand praten over home swapping. Sinds kort lijkt mijn hele vriendenkring het te doen. De cijfers van HomeExchange spreken boekdelen: in 2024 steeg hun aantal leden met 33 procent naar 200.000. Je vindt nu meer dan 360.000 accommodaties in 155 landen. Wereldwijd wordt er elke twee minuten een ruil gesloten op HomeExchange, dat is dubbel zoveel als voor de covidpandemie.

Te weten dat HomeExchange al sinds de jaren negentig bestaat en ooit begon met een papieren catalogus. ‘Een eerste boom kwam er met de film The Holiday, toen Cameron Diaz en Kate Winslet van huis en leven wisselden. Covid betekende ook een doorbraak, en de voorbije jaren zijn we eveneens enorm gegroeid. Dat hebben we inderdaad aan de huidige economische tendensen te danken’, zegt Carlijn Postma van HomeExchange. ‘Het is ook een duurzame manier van reizen. Je hoeft bijvoorbeeld ter plaatse niets te kopen voor je verblijf, want alle spullen zijn aanwezig. En je jaagt de lokale vastgoedprijzen niet de hoogte in.’

HomeExchange West Seattle, V.S.

Warm gevoel

Niet enkel de prijs trekt mensen aan. Het klinkt een beetje zweverig, maar alle huizenruilers die we spraken zijn het erover eens: home swapping geeft een warm gevoel. Je maakt contact met mensen én een plek. Meer bewoner, minder toerist. In plaats van een anonieme hotelkamer stap je in een persoonlijke ruimte. Je vindt gevulde keukenkasten, post-its met instructies, of welkomstcadeautjes. Het geeft reizen een intiem en menselijk karakter. Huizenruil is een vriendschappelijke handdruk tussen vreemden, die je even als familie verwelkomen.

Soms wordt er meer gedeeld dan enkel huizen. ‘Het gebeurt meer dan eens dat je bijvoorbeeld de auto mag lenen, de kano’s, of de surfboards’, vertelt Stephanie Huchet, zelfverklaarde home exchange queen die haar villa Surf Shanti in de Portugese Algarve zowel op Airbnb als op HomeExchange en Kindred aanbiedt en dus kan vergelijken.

Je stapt in iemands wereld, hoe bijzonder is dat? Carolien de Bie

‘Huizenruilers hebben een andere mentaliteit. Mensen tonen meer respect voor de plek waar ze verblijven, want ze willen datzelfde respect ook voor hun eigen thuis. Vertrouwen is de lijm. En je voelt hun dankbaarheid. Ze hebben vaak minder verwachtingen dan betalende gasten. Als iets niet perfect is, zoals een kapotte lamp in de vakantievilla, is er geen geklaag. Het is een meer relaxte manier van reizen, met begrip voor imperfecties en waardering voor de ervaring. Het is delen om te delen, niet delen om geld te winnen.’

Kattenruil

Ook een sterk gemeenschapsgevoel speelt een belangrijke rol. ‘Denk aan Facebook- of Whatsappgroepen’, vertelt Carolien de Bie. ‘Er is een Facebookgroep specifiek voor Belgische en Nederlandse huizenruilers, maar ook subgroepen voor liefhebbers van bepaalde sporten of bijvoorbeeld kattenliefhebbers. Je kunt het zo gek niet bedenken.’ Via die groepen krijg je waardevolle tips en vind je vaak de beste ruilmogelijkheden. Zo ontdekte ik mijn cabin op Vancouver Island.’

Hoe werkt het precies? Je plaatst een bericht met een foto van je gezin en een korte introductie, zoals: “Hey, wij zijn met z’n vieren en dromen van een reis naar Noord-Amerika, een plek met veel natuur.” Vervolgens doet de community de rest. Mensen reageren met suggesties als: “Ik verbleef in die cabin, echt een aanrader!”, “Heb je al eens aan deze regio gedacht?”, of zelfs: “Ik heb een huis in Canada, jullie zijn van harte welkom.”

HomeExchange Vancouver Island, Canada.

Deze aanpak leidde in dit geval tot een reis naar Seattle, vanwaar de familie een ferry naar Canada nam. ‘Ik wist dat overigens helemaal niet, dat je Canada via Seattle kunt bereiken met een boot. Door de tips via sociale media kon ik een verrassende trip uitstippelen.’ De onlinegroepen voelen als ouderwetse forums waar iedereen vragen stelt, ervaringen deelt en elkaar helpt om de perfecte match te vinden.

Goed poetsen

Zijn er alleen voordelen? Nee, dat zou té mooi zijn. ‘Je moet er flink wat tijd in investeren’, waarschuwt Carolien de Bie. ‘Het is niet te vergelijken met even snel een hotel boeken via booking.com. Daar kies je een periode, betaal je, en ben je klaar. Bij huizenruil werkt het anders. Veel kalenders zijn niet up-to-date, waardoor je vaak pas na een aanvraag ontdekt dat een plek niet beschikbaar is. Ik doe gemiddeld tien tot vijftien aanvragen voordat iemand toehapt.’

Mensen tonen meer respect voor de plek waar ze verblijven, want ze willen datzelfde respect ook voor hun eigen thuis. Stephanie Huchet

Flexibiliteit is de sleutel tot vakantiegeluk. ‘Het helpt als je niet vasthoudt aan een vastomlijnd plan, zoals een specifieke bestemming op exacte data.’ Huizenruil vraagt om een open houding en een zekere mate van geduld. ‘Heel populaire bestemmingen, zoals bijvoorbeeld New York, zijn bijna onmogelijk te strikken.’ Het proces om de perfecte match te vinden kan tijdrovend zijn.

Dat geldt overigens ook voor het schoonmaken van je huis. ‘Je gaat plots poetsen in hoekjes die je anders weleens overslaat’, vertelt Carlijn Postma, die al lang in de community bekendstond als zotte fan van home swapping en om die reden door het bedrijf werd gevraagd als woordvoerder. ‘De spinnenwebben moeten weg, maar geef toe, dat geeft toch ook een fijn gevoel?’

Reizen met een hartslag

Kan iedereen met zijn ‘gewone’ huis en ‘gewone’ meubelen in een ‘gewone’ straat dan zomaar gaan slapen in een penthouse met zeezicht op Ocean Drive in Miami? Op websites als HomeExchange of People Like Us alvast wel. Bij Kindred moet je je eerst aanmelden en goedgekeurd worden, bij Behomm word je uitgenodigd door een ander lid. Deze twee platforms zetten zich in de markt als huizenruilwebsite voor reizigers die houden van esthetische accommodaties.

Huizenruil is een oude manier van reizen die door een economische crisis terug is van weggeweest. Het brengt avontuur, verbondenheid en verrassingen die je zelden vindt in een standaard hotelkamer. Het is reizen met een hartslag, een warme uitnodiging om – voor even – iemands leven te bewonen.

HomeExchange Avignon, Frankrijk

4 APPS VOOR HUIZENRUIL



Behomm

Kunegonde Leys: ‘Behomm richt zich op architecten en designliefhebbers. Je ruilt letterlijk een woning: jij verblijft in het huis van iemand anders, terwijl zij op hetzelfde moment of op een later tijdstip bij jou logeren. Wij hebben bijvoorbeeld genoten van een prachtige cabin aan een meer in Zweden, midden in de natuur. Je kunt je niet zomaar aanmelden, je moet uitgenodigd worden door een lid, wat de kwaliteit waarborgt. De woningen zijn stuk voor stuk architecturale pareltjes. Het enige nadeel dat ik kan bedenken? Het kan soms wat tijd kosten om de perfecte match te vinden.’



HomeExchange

Carolien de Bie: ‘Ik ben een enorme fan van HomeExchange omdat het ons naar bestemmingen brengt waar we zonder huizenruil enkel van kunnen dromen, zoals Canada, Noorwegen of binnenkort Kaapstad. Is het makkelijker om een hotel te boeken via booking.com? Zeker. Maar wij houden van huizen waarin iedereen in het gezin ruimte en privacy krijgt. Huizenruil via HomeExchange kost je misschien meer moeite, maar geeft je ook meer warmte. Je stapt in iemands wereld, hoe bijzonder is dat? En je houdt budget over voor andere leuke zaken op reis. Een heuse win-win.’



Kindred

Stephanie Huchet: ‘Onze villa Surf Shanti in het Portugese kustdorp Aljezur staat op zowel Kindred als Home Exchange. Beide hebben hetzelfde principe, maar bij Kindred moet je eerst worden toegelaten. De verblijven hebben vaak een hogere esthetische standaard. Kindred voelt ook wat Amerikaanser: de website is strak vormgegeven en de marketing is heel modern. Daarnaast bieden ze ook een conciërgeservice via WhatsApp, waar je met al je vragen terechtkunt. Je betaalt geen lidgeld maar een service fee (vanaf 4 euro per nacht) en schoonmaakvergoeding (vanaf 120 euro).’



People Like Us

Laure Van De Woestyne: ‘Via People Like Us ruilde ik mijn appartement in Gent voor een condo op de North Shore in Hawaii. Ik koos voor dit platform omdat het me daar lukte om een verblijf op die specifieke locatie te vinden. De website van People Like Us ziet er een tikkeltje ouderwets uit, maar dat stoort me niet. Je betaalt dan ook een lager lidgeld dan bij andere platforms (120 euro per jaar). Het verblijf zelf was een droom. De gepensioneerde eigenaars hadden werkelijk aan alles gedacht.’

Lees ook: Wel zon, amper toeristen: winterse roadtrip in Sardinië