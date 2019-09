'De mooiste zeereis ter wereld' zou het zijn: al 126 jaar vaart de Hurtigruten ('Sneldienst') in een week van beeldschoon Bergen langs de Noorse fjorden en over de poolcirkel naar het ijskoude Kirkenes.

Wat is ze mooi.' Nick en Rian, een Nederlands stel van middelbare leeftijd, staren op de kade naar de boeg van wat de komende week hun varende thuis zal zijn. 'Finnmarken' staat in witte letters op een rode bies. Het is een van de vlaggenschepen van de Hurtigruten: 138 meter lang, negen dekken hoog en plek voor duizend passagiers.

...