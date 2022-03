Lang niet elk resort is een vakantiedomein met luide animators en file aan het buffet. Wij testten vier nieuwe luxeresorts in Europa waar werkelijk alles voorzien is: van state-of-the-artsportvoorzieningen tot gastronomie van sterrenchefs, champagne à volonté tot adembenemende natuur, je eigen conciërge of nannyservice.

Sani Resort, vlak bij Thessaloniki, Griekenland - Getest door Ruth Goossens

Waarom boeken? Met 26 restaurants en 13 bars is dit het ideale resort voor foodies. Het resort mikt op families (met een groot aanbod aan kindermenu's, een kinderclub en een nannyservice), maar kom je zonder kinderen, dan heb je hier nooit het gevoel in een crèche te zijn beland. Je kunt naar Sani Resort gewoon om te genieten op een van de zeven stranden of aan een van de tien verwarmde zwembaden. Liever wat sportiever? Het resort ligt tussen de bossen met wandel- en joggingpaden, heeft een Rafa Nadal Tennis Centre voor de tennisliefhebbers, een Chelsea FCF Football Academy en Bear Grylls Survival Academy voor de kinderen.

Kamers: het resort bestaat uit vijf vijfsterrenhotels, elk met een eigen sfeer en inrichting, samen 1000 kamers en 351 suites. Omdat het resort zich uitstrekt over zeven kilometer kust en ook een eigen haventje heeft, ervaar je hier echter niet de drukte van een groot resort. Ik verbleef in Sani Club met z'n stijlvolle bungalowappartementen; een heerlijk rustige plek gelegen aan het einde van het resort tussen de dennenbomen, met een mooi terras en zicht op zee. De sfeer: dit resort is ideaal voor wie het niet zo begrepen heeft op, nu ja, resorts, maar toch op zoek is naar een zon-, zee- en strandvakantie zonder zorgen. Er is het pittoreske haventje met een luxueus winkelaanbod en gezellige restaurants. Er zijn voldoende stranden en zwembaden (met ook adults only-zones) zodat het er niet snel gaat vervelen en het nergens echt druk is. Meteen na aankomst heb je hier al een vakantiegevoel. Luxemoment: eten in een restaurant waar de kaart werd samengesteld door een Michelin-sterrenchef, een dagje op het water met een jacht of zeilboot of genieten van een behandeling in een luxespa... In dit resort rijg je de luxemomenten zo aan elkaar. Eten & drinken: het culinaire aanbod is voor mij de absolute meerwaarde van Sani Resort. Van de typische Griekse taverne tot verfijnd Japans, dankzij de Dine Around-formule lunch en dineer je elke dag ergens anders. Voor het diner is reserveren, via een handige app, wel aan te raden. De regio: het resort wordt omgeven door 400 hectare beschermd natuurgebied en ligt aan de Egeïsche Zee in het noorden van Griekenland. Neem zeker het wandelpad tussen de dennenbomen langs de klif, het zicht is er adembenemend! Het is bovendien het eerste koolstofneutrale resort van Griekenland en haalt honderd procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Vanaf 148 euro per nacht, op basis van halfpension. Dit resort kun je boeken via Silverjet: deze reisorganisator regelt je hele reis, zodat jij alleen maar je koffers hoeft te pakken.sani-resort.com, silverjet.be Waarom boeken? Hier kom je tot rust in een sfeer van esthetiek, ecologie en spiritualiteit. Nergens anders op Ibiza vind je deze mix van aandacht voor detail, culinaire kwaliteit en holistische ervaringen. Wanneer je arriveert, krijg je een kort sjamanistisch welkomstritueel met brandende salie. "Om eventuele negatieve energie achter te laten en met positieve energie binnen te gaan", aldus de receptioniste. Het luxueuze vijfsterrencomplex, van de hand van de bekende architect Jonathan Leitersdorf, is gebouwd op een heuvel, zodat je van overal uitzicht hebt op de uitgestrekte baai van Cala Xarraca en de groene pijnboombossen rondom. Kamers: er zijn 116 accommodaties: kamers, suites en town houses met meerdere etages. Wie verknocht raakt aan zijn accommodatie, kan ook een Six Senses Residence kopen. Wij verbleven in een juniorsuite, met een indrukwekkend tuinterras met bloemen, planten en een boom, en een adembenemend zicht op zee. De sfeer: Six Senses Ibiza is bohemian glam. Tussen de restaurants, het zwembad en de spa fladderen overal elegante dames in chique kleurige kaftans rond. Of ze zijn met een matje onder hun arm op weg naar het yoga deck, waar je bij een tuin van zonnebloemen en opnieuw met zicht op zee aan yoga, meditatie of pilates kunt doen. Rond zonsondergang verzamelen veel gasten zich rond de infinity pool, waar elke avond een sunset ceremony georganiseerd wordt, met muziek en een salieritueel waarbij je fijne dingen toegewenst worden. Ook heerlijk trouwens om op dat moment, wanneer het goudkleurige avondlicht op de nabije rotsformatie in zee valt, te zwemmen in het zwembad. Luxemoment: ook een aanrader is om de zonsondergang te bewonderen vanuit de hamam, in de luxueuze spa van Six Senses. Deze spa telt 1200 vierkante meter en heeft behalve een hamam ook een relaxlounge, een infraroodsauna, een ruim bubbelbad, een schoonheidssalon en massageruimtes. Wij boekten hier een relaxerende oliemassage, waarbij de masseuse met volle aandacht bij ons was. Eten & drinken: het resort heeft vier restaurants: het klassevolle indoor The Farmers Market, het gezellige buitenterras van The Orchard, het open-air HaSalon, waar de Israëlische chef Eyal Shani innovatieve Midden-Oosterse keuken serveert, en het hippe New Yorkse sushirestaurant BondST. Er is ook de Pharmacy Bar, vlak bij het zwembad, met heerlijke smoothies, onder andere op basis van spirulina. Six Senses werkt met biologische en seizoensgebonden ingrediënten, vaak afkomstig van The Farm, het eigen agrarisch landgoed. De regio: Six Senses Ibiza ligt in het noordelijke puntje van het eiland, in het dorpje Portinatx. Op vijf minuten lopen vind je Cala Portinatx, een mooi strand met turquoise water en een gezellige dijk met restaurantjes. Vanaf 600 euro per nacht. sixsenses.com/en/resorts/ibiza Luxemoment: gasten in de Deluxe Collection-vertrekken wachten extraatjes zoals een diner bij kaarslicht op het strand, een nek- en rugmassage in de spa en een eigen conciërge die onder meer je restauranttafeltjes en activiteiten reserveert. De echte luxe is echter de niet-aflatende zorg door het personeel, dat verschrikt reageert wanneer je zelf een ligstoel verplaatst of de wijnfles uit de koelemmer haalt. Bovendien mag je all-inclusive op enkele betalende diensten na letterlijk nemen. Champagnediners en cocktails à volonté, een rijkelijk gevulde minibar en 24/24-roomservice, gebruik van tennisbanen en fietsen en sportlessen, de creatieve ateliers en andere activiteiten voor de jongste gasten: hier leef je als de rich and famous zonder verrassingen achteraf. Eten & drinken: Frans-Thaise fusion, de smaken en aroma's van de Provence of herwerkte Spaanse klassiekers: zes à-la-carterestaurants transporteren je culinair en visueel telkens naar een andere regio. In het Italiaans geïnspireerde Fresco kun je zelfs 24/24 terecht. Ga minstens één keer naar het mediterrane buffetrestaurant Flavors, het ultieme bewijs dat overdaad en gastronomie perfect samengaan. De regio: trekpleisters als Marbella en Málaga, de pittoreske badplaats Estepona en de witgekleurde bergstad Ronda liggen vlakbij. Elk verblijf omvat standaard een dagtrip met een Mini, tickets voor naburige musea en bezienswaardigheden en een greenfee voor Golf Club Los Naranjos. Gasten kunnen zonder extra kosten ook in lokale restaurants dineren, al is het moeilijk het resort te verlaten. Vanaf 392 euro per nacht voor twee personen. Het verblijf en de vluchten naar Málaga kun je bij Silverjet boeken.ikosresorts.com, silverjet.be Waarom boeken? Na dit bezoek zul je weten hoe bergzucht aanvoelt. In het nieuwe luxeresort van Club Med La Rosière, op 1850 meter hoogte, leef je letterlijk als een god in Frankrijk en word je voorzien van alle luxe. Geniet van de adembenemende uitzichten, ga op verkenningstocht in de bergen of volg een yogales met panoramisch uitzicht. Ook voor foodies is dit hét ideale vakantieoord: La Rosière bevindt zich tussen Italië en Frankrijk en serveert Italiaanse en Franse specialiteiten. Wordt het polenta of tartiflette? Kamers: 395 kamers, met zithoekje, badkuip en balkon. De sfeer: dit gloednieuwe resort heeft heel wat designelementen, maar het is tegelijkertijd erg gezellig en traditioneel. Je geniet van de majestueuze, ruige natuur van de Alpen zonder je comfort op te geven. Na een wandeling in het berglandschap kun je ontspannen in de moderne lounge met zijn gedimde lichten of in het zwembad met zicht op de bergen. Nog een aanrader is spa Cinq Mondes. Je wordt onthaald in een relaxruimte met zachte muziek, waarna je met je masseuse een behandeling op maat kiest en na je massage nog persoonlijk advies krijgt voor je huid. Luxemoment: of het nu gaat om de superieure etentjes in de Gourmet Lounge, de sportlessen of de massages in de Cinq Mondes, je wordt letterlijk overal in de watten gelegd. Hét luxemoment bij uitstek is een yogales met een adembenemend zicht op de bergen. Je krijgt les van een van de leerlingen van de gerenommeerde yogi Heberson Oliveira. Tijdens de sessie krijg je persoonlijk no-nonsense advies om beter te slapen, beter om te gaan met dagelijkse stress en je pijnklachten te remediëren. Hint: het heeft allemaal met je houding te maken. Eten & drinken: fervente foodies krijgen het hier helemaal naar hun zin. Bij het buffet in Le Monde Valaisan vind je allerlei lokale Franse en Italiaanse specialiteiten, allemaal gemaakt door de lokale Franse en Italiaanse bevolking. Van kaas-, vlees- en visgerechten tot verfijnde desserts, er is letterlijk niets in het buffet dat je niet zult willen proberen. Ben je op zoek naar een culinaire ervaring die nog meer verheven en verfijnd is? Reserveer dan een tafel in de Gourmet Lounge voor gastronomische gerechten. Op het menu vind je gerechten van pasta's met truffel tot de immer populaire raclette. De regio: dit luxeresort bevindt zich in het berggebied in de Alpen, vlak bij de Aoste-vallei in Italië. Je vindt er vlakbij ook de Franse gemeente Montvalezan. Vanaf 450 euro per nacht per persoon. clubmed.be