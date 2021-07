Op de nieuwe kaart met kleurcodes voor de Europese landen kleuren populaire reisbestemmingen zoals Frankrijk en Griekenland voortaan bijna helemaal oranje. Ook Italië, dat lange tijd groen kleurde, kent opnieuw een aantal oranje zones.

Op de nieuwe kaart met kleurcodes voor de Europese landen waarvoor ons land zich baseert op de gegevens van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) kleuren populaire reisbestemmingen zoals Frankrijk en Griekenland voortaan bijna helemaal oranje. Ook Italië, dat lange tijd groen kleurde, kent vanaf deze week opnieuw een aantal oranje zones. Ierland en Monaco kleuren vanaf woensdag rood. Dat blijkt maandag op de website info-coronavirus.be.

De lijst wordt elke zondag bijgewerkt en geldt vanaf maandag. Een rode kleurcode voor een land gaat op woensdag in.

De grootste verandering is er voor Frankrijk. Vorige week kleurden enkel de Franse regio's Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées en Provence-Alpes-Côte d'Azur oranje. Nu komen daar ook de regio's Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas de Calais, Picardië, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, Pays de la Loire, Bretagne, Aquitanië, Limousin, Poitou-Charentes, Auvergne en Rhône-Alpes bij, waardoor Frankrijk bijna volledig oranje kleurt. De Franse overzeese gebieden Martinique, Frans-Guyana, Réunion en Guadeloupe kleuren rood, net als de regio Corse-du-Sud en Monaco.

Ook in Griekenland verandert er veel. De regio's Noord-Egeïsche Eilanden, Centraal-Macedonië en Centraal-Griekenland worden oranje. De Zuid-Egeïsche eilanden, Epirus, Thessalië en de Ionische eilanden kleuren vanaf woensdag rood.

Italië was tot nog toe volledig groen, maar daar kleuren Sicilië, Sardinië, Veneto en Lazio (de regio rond hoofdstad Rome) nu oranje. Ook Vaticaanstad is voortaan oranje, net als Praag, Zuid-Denemarken, Noordwest-Zwitserland en Oost-Zwitserland. Daardoor kleurt in Zwitserland nog slechts één regio groen.

Spanje blijft volledig rood, met nu ook een rode kleur voor de exclave Ceuta.

In Zweden ten slotte kleurt Stockholm oranje, Upper Norrland wordt groen.

Ook voor de landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone verandert er het een en het ander. Zo kleurt Rwanda voortaan rood en Israël, Libanon, Jordanië en de Verenigde Staten kleuren oranje. Oekraïne wordt groen.

Wie uit een rode zone binnen de Europese Unie terugkomt en niet over een vaccinatiecertificaat, herstelcertificaat of recente negatieve coronatest beschikt, moet zich na terugkomst laten testen. Reizigers uit een rode zone buiten de EU moeten zich ook met een vaccinatiecertificaat bij thuiskomst laten testen. Wie niet over zo'n certificaat beschikt, moet een quarantaine van tien dagen respecteren.

