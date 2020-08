Kroatië wil de dreigende curve van coronabesmettingen afbuigen met nieuwe maatregelen. De 979 nieuwe gevallen van de voorbije twee weken wekken argwaan op bij de buurlanden. De snelle heropening van het land was een berekend risico: 'Zonder het toerisme, een van de belangrijkste sectoren van Kroatië, zou de situatie veel erger zijn geweest'.

Ongeveer 820.000 buitenlandse toeristen, waaronder veel Duitsers en Oostenrijkers, vieren momenteel vakantie aan de Adriatische Zee in Kroatië. De recente heropleving van de epidemie dwingt de autoriteiten echter om nieuwe maatregelen te nemen, waaronder de sluiting van bars, restaurants en nachtclubs om middernacht. De nachtclubs worden geviseerd als belangrijkste factor in de verspreiding van de ziekte. Als een positieve test naar een bepaalde zaak leidt, riskeert deze sluiting voor een bepaalde periode.

Boze buren

Sinds het begin van de epidemie had Kroatië 6.258 besmettingen en 163 doden. Na enkele tientallen nieuwe gevallen per dag steeg het aantal dagelijkse infecties naar 180 op donderdag en 208 op vrijdag. Voor Oostenrijk de aanleiding om zijn onderdanen te adviseren voor maandag naar huis terug te keren. Italië legde woensdag een coronavirus-screening op aan alle reizigers die terugkeren uit Kroatië. Slovenië liet ook al doorschemeren het land in de rode zone te categoriseren en Servië laat enkel reizigers toe die vanuit Kroatië terugkeren na een negatieve test. Bij ons classificeerde Buitenlandse Zaken het land zaterdag nog steeds in een groene zone, met uitzondering van de provincies Osijek-Baranja, Split-Dalmatië, Zagreb, Brod-Posavina en Vukovar-Syrmie, zij kregen code oranje.

Berekend risico

Zagreb beschouwt het groeiende aantal infecties als 'beheersbaar' en wil zo de vroege en bijna volledige opening van het land voor reizigers rechtvaardigen. Kroatië heeft een grote economische afhankelijkheid van het toerisme. 'We aanvaarden dit risico bewust en hebben besloten het leven en toerisme voort te zetten. Zonder het toerisme, een van de belangrijkste sectoren van Kroatië, zou de situatie veel erger zijn geweest', verklaarde de Kroatische minister van Volksgezondheid.

