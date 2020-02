De ernstig bedreigde blauwe vinvis is weer terug bij Zuid-Georgië, een eiland in de Atlantische Oceaan dat bekend werd om zijn walvisvaart. Bultruggen laten zich zelfs in groten getale zien, constateerden onderzoekers.

In de buurt van het eiland dat zowel tot Antarctica als Zuid-Amerika gerekend kan worden, spotten de onderzoekers van de British Antarctic Survey (BAS) recentelijk 55 blauwe vinvissen in enkele weken tijd.

Bultruggen zijn zelfs een veelvoorkomende soort geworden. In 21 dagen tijd werden er 790 aangetroffen. De onderzoekers schatten dat er jaarlijks zo'n 20.000 de wateren rondom Zuid-Georgië bezoeken op zoek naar voedsel. Daarmee is de populatie na dertig jaar bescherming bijna volledig hersteld.

Ernstig bedreigd

De ernstig bedreigde blauwe vinvis werd 36 keer gesignaleerd, en er werden 55 exemplaren geteld. Voor zo'n zeldzame soort is dat een ongekend aantal, zeggen de onderzoekers.

'Na drie jaar van onderzoek zijn we blij te kunnen melden dat we weer zo veel walvissen zien bij Zuid-Georgië. Op deze plaats is in het verleden op grote schaal gejaagd op walvissen en zeehonden. De populatie bultruggen is weer bijna gelijk aan een eeuw geleden, toen de walvisvaart hier begon', zegt Jennifer Jackson, ecoloog bij BAS.

De onderzoeksresultaten wijzen er op dat de wateren van Zuid-Georgië, dat onder de Britse kroon valt, voor de zeldzame blauwe vinvis nog steeds een belangrijke voedingsbron zijn in de zomerperiode.

176.000 dieren gedood

De jacht op de walvissen begon na een bezoek van walvisvaarder Carl Larsen aan Zuid-Georgië. Hij zag er zo veel walvissen ('ik zie ze met honderden en duizenden') dat hij direct een vergunning aanvroeg voor een walvisjachtbasis en slachtstation.

Aanvankelijk werd alleen op bultruggen dichtbij de kust gejaagd (van 1904 tot 1920), later ook op blauwe vinvissen en gewone vinvissen verder van de kust (van 1920 tot 1945). Na 1945 werden de commercieel minder aantrekkelijke Noordse vinvissen doelwit, tot de jacht in de jaren 1960 beëindigd werd. Er waren toen naar schatting meer dan 176.000 dieren gedood.

In de daaropvolgende jaren werden er nauwelijks nog walvissen gesignaleerd. Pas in de jaren 1990 kwamen er berichten over een toename. Sinds die tijd wordt bijgehouden hoeveel walvissen de wateren rondom Zuid-Georgië bezoeken.

