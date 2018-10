Waarom wandelaars moeten stoppen met het stapelen van stenen

Sommige doen het als een vorm van meditatie, andere omdat het ze een gevoel van verbondenheid geeft, maar de meeste wandelaars doen het zonder erbij na te denken: een stapel van stenen maken in de natuur.

Het lijkt op het eerste gezicht een onschuldig vermaak, maar dat is het niet. Het is zelfs zo schadelijk dat het ondertussen in Snowdonia in Wales, in IJsland, op het Isle of Skye in Schotland, op Aruba en op veel meer plaatsen verboden wordt.

Waarom kan het zoveel kwaad? 'Cairns', zoals de stapels stenen in het Engels genoemd worden, hadden oorspronkelijk als doel om wandelaars in de wildernis de weg te wijzen. Die functie hebben ze op afgelegen plaatsen nu nog altijd. Wanneer er overal stapels stenen staan, weten wandelaars niet meer welke stapels ze moeten volgen en kunnen ze verdwalen, met alle gevaarlijke gevolgen van dien.

Een tweede reden om niet te stapelen is omdat het in strijd is met de mooie regel die algemeen in de natuur geldt: 'Take nothing but photographs, leave nothing buf footprints'. We trekken de natuur in om even weg te zijn uit de door mensen vormgegeven wereld. Dat effect verdwijnt volledig wanneer we voortdurend herinnerd wordt aan de aanwezigheid van mensen die ons voorgingen. Wat dat betreft is het net zo schadelijk als graffiti.

Schade aan de natuur

Maar de belangrijkste reden is de schade die wordt aangericht in de natuur. Niet alleen verpesten al die stapels het landschap, het wegnemen van stenen veroorzaakt ook erosie omdat het zand onder de steen en de plantjes die er groeien weg kunnen spoelen. En iedere keer dat iemand een steen wegpakt, vernielen ze de woonplaats van kleine diertjes zoals insecten, salamanders, krabben, kreeftjes....

Het verplaatsen van stenen uit een rivier of bergstroompje heeft even grote gevolgen. Op en onder de steentjes wemelt het van het leven. Pak je ze weg, dan spoelen bijvoorbeeld de eitjes van zalmen weg en doordat de loop van de rivier verandert, kan dat dodelijk zijn voor vissen.

Op alsmaar meer plaatsen slaan rangers alarm. Ze moeten meer en meer tijd besteden aan het afbreken van de stapels want zodra er één staat, verrijst er meteen een heel veld met alle schadelijke gevolgen van dien.

YouTuber Wicked Wildlife legt het nog even beeldend uit in deze video.