Omdat de Big Five oorspronkelijk bedacht werd door jagers die vonden dat deze vijf Afrikaanse dieren het moeilijkst te doden zijn, organiseert natuurfotograaf een positievere verkiezing van de New Big Five, vijf dieren die je graag zou willen fotograferen.

De Big Five duidt op de vijf dieren in Afrika die voor jagers het moeilijkst dood te schieten waren: de olifant, leeuw, buffel, jachtluipaard en neushoorn. Tegenwoordig wordt het ook gebruikt door safaribedrijven om toeristen te lokken. Het zijn immers dieren die veel toeristen graag willen zien. Maar de negatieve connotatie blijft.

Daarom heeft de Britse natuurfotograaf en journalist Greame Greene het project New Big 5 gelanceerd. Het gaat bij deze nieuwe Big 5 om vijf dieren die je graag zou willen fotograferen en zien in plaats van doodschieten. De New Big 5 is niet beperkt tot Afrikaanse dieren, maar dieren uit de hele wereld. Grote namen zoals Jane Goodall, muzikant Moby en meer dan honderd natuurfotografen, natuurbeschermers en natuurorganisaties steunen het initiatief.

Waarom deze verkiezing?

De wilde dieren in de wereld verkeren in een diepe crisis. De komende tien jaar dreigen, als we niets ondernemen, meer dan een miljoen diersoorten uit te sterven. Het gaat daarbij niet alleen om grote dieren zoals olifanten, ijsberen, leeuwen en orang oetans, maar ook om kleine insecten, vogels, kikkers en andere amfibieën. De achteruitgang van al die dieren is vrijwel uitsluitend veroorzaakt door mensen. Dat betekent dat mensen het probleem ook op kunnen lossen.

Met de New Big 5 wil Greene aandacht vestigen op alle wilde dieren, groot en klein en op de noodzaak om samen deze dieren en daarme de planeet en onszelf te redden. In Forbes Magazine vertelt Greene: 'Een van mijn favoriete dieren om te fotograferen is de Afrikaanse leeuw. Het dier is een symbool van kracht en daarom denken mensen dat het er goed mee gaat, maar hun aantal is de afgelopen jaren gedaald van 200.000 naar 20.000. Er zijn nog maar 7.100 jachtluipaarden over. Giraffen verdwijnen uit heel Afrika. Olifanten worden nog altijd gedood om hun slagtanden. En ieder jaar worden zo'n 200.000 schubdiertjes, het meest gesmokkelde dier in de wereld, gedood.'

Alhoewel Greene allang voor de uitbraak van de coronacrisis met zijn project begon, is het nu actueler dan ooit. 'Mensen lijken nu heel geïnteresseerd in wilde dieren. Het coronavirus komt waarschijnlijk van vleermuizen en schubdiertjes op een 'wet market' in China en mensen begrijpen welke ellende wij de dieren en onszelf aandoen', zegt Greene.

'Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat nationale parken overal in de wereld gesloten zijn. Daardoor neemt de armoede toe en de stroperij ook. Er is ook de Tiger King documentaire op Netflix over de schadelijke handel in exotische huisdieren. Mensen willen veranderingen zien in onze relatie met dieren en natuur. Ik hoop dat de New Big 5 daar een deel van kan zijn.'

Hoe kan je stemmen?

Je kan zelf je stem uitbrengen via de website New Big 5. Het is sowieso de moeite waard om die website te bezoeken. Behalve de verkiezing vind je er interessante artikels over bijvoorbeeld originele nieuwe manieren om wilde dieren te beschermen, onderschatte helden uit de dierenwereld, weetjes over dieren zoals olifanten, gorilla's en ijsberen en redenen om hoopvol te zijn over 2020.

Verder lees je er interviews en podcasts met mensen die het project steunen waaronder Jane Goodall en natuurfotografen Chris Packman, Steve McCurry en Ami Vitale. Prachtige foto's ontbreken uiteraard ook niet. En voor kinderen is er het educatieve Fun Pack met puzzels, kleurplaten, opdrachten en weetjes.

