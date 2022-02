De Belgische ngo River Cleanup heeft wereldwijd al een miljoen kilo plastic uit rivieren gevist. De mijlpaal werd donderdag gevierd in het bijzijn van minister Zuhal Demir.

Elk jaar komt via rivieren elf miljard kilogram plastic in de oceanen terecht, en die hoeveelheid zal naar verwachting nog toenemen. River Cleanup wil dat voorkomen door wereldwijd rivieren op te ruimen. Met succes: gisteren vierde de organisatie de miljoenste kilogram plastic. Een mooi resultaat, maar volgens oprichter Thomas de Groote slechts het tipje van de ijsberg.

'We zijn enorm trots dat we de laatste kilogram rivier plastic hebben ingezameld om de mijlpaal van 1 miljoen te bereiken, maar dit is slechts het begin van een ambitieus plan', zegt hij. 'Het doel is om tegen 2025 te voorkomen dat 100 miljoen kilogram plastic onze oceanen bereikt. We doen dat met wereldwijde opruimacties langs rivieren, sensibilisering van mensen en het transformeren van organisaties. De enige manier om dit doel te realiseren is door allemaal samen actie te nemen.'

River Cleanup wil daarom inzetten op schaalvergroting, maar ook educatie via scholen en samenwerking met bedrijven om plasticverbruik terug te dringen. 'De gedragsverandering rond het vermijden van single-use plastic bij consumenten en producenten is cruciaal om tot een duurzame oplossing te komen', zegt de Groote.

Statiegeld

De symbolische miljoenste kilogram werd opgevist door Minister voor Omgeving Zuhal Demir. 'Eén miljoen kilogram afval, dat is bijna even zwaar als het volledige MAS in Antwerpen', zegt ze. 'Dat is gigantisch veel, maar tegelijk ook gigantisch betreurenswaardig. Voor talloze asociale sluikstorters in Vlaanderen is het blijkbaar te moeilijk om hun rotzooi mee te nemen of in de vuilbak te gooien. Met alle gevolgen van dien voor ons leefmilieu.'

Demir kondigt aan dat ze tegen het einde van het jaar het verpakkingsplan, dat eerder met de sector werd afgesproken, wil evalueren. 'Op basis van die cijfers ga ik naar de regering zoals het regeerakkoord zegt. Want dan moet een alternatieve aanpak, zoals statiegeld, overwogen worden. We kijken momenteel alvast naar verschillende mechanismen, ook systemen die in andere Europese landen al ingevoerd zijn, en wat het effect daarvan is.'

Elk jaar komt via rivieren elf miljard kilogram plastic in de oceanen terecht, en die hoeveelheid zal naar verwachting nog toenemen. River Cleanup wil dat voorkomen door wereldwijd rivieren op te ruimen. Met succes: gisteren vierde de organisatie de miljoenste kilogram plastic. Een mooi resultaat, maar volgens oprichter Thomas de Groote slechts het tipje van de ijsberg.'We zijn enorm trots dat we de laatste kilogram rivier plastic hebben ingezameld om de mijlpaal van 1 miljoen te bereiken, maar dit is slechts het begin van een ambitieus plan', zegt hij. 'Het doel is om tegen 2025 te voorkomen dat 100 miljoen kilogram plastic onze oceanen bereikt. We doen dat met wereldwijde opruimacties langs rivieren, sensibilisering van mensen en het transformeren van organisaties. De enige manier om dit doel te realiseren is door allemaal samen actie te nemen.' River Cleanup wil daarom inzetten op schaalvergroting, maar ook educatie via scholen en samenwerking met bedrijven om plasticverbruik terug te dringen. 'De gedragsverandering rond het vermijden van single-use plastic bij consumenten en producenten is cruciaal om tot een duurzame oplossing te komen', zegt de Groote.De symbolische miljoenste kilogram werd opgevist door Minister voor Omgeving Zuhal Demir. 'Eén miljoen kilogram afval, dat is bijna even zwaar als het volledige MAS in Antwerpen', zegt ze. 'Dat is gigantisch veel, maar tegelijk ook gigantisch betreurenswaardig. Voor talloze asociale sluikstorters in Vlaanderen is het blijkbaar te moeilijk om hun rotzooi mee te nemen of in de vuilbak te gooien. Met alle gevolgen van dien voor ons leefmilieu.'Demir kondigt aan dat ze tegen het einde van het jaar het verpakkingsplan, dat eerder met de sector werd afgesproken, wil evalueren. 'Op basis van die cijfers ga ik naar de regering zoals het regeerakkoord zegt. Want dan moet een alternatieve aanpak, zoals statiegeld, overwogen worden. We kijken momenteel alvast naar verschillende mechanismen, ook systemen die in andere Europese landen al ingevoerd zijn, en wat het effect daarvan is.'