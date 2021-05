Met MOTHER maakt natuurfotograaf Marsel van Oosten 'een fotografisch meesterwerk' over onze aarde

De Nederlandse natuurfotograaf Marsel van Oosten is de enige fotograaf in de wereld die de Grand Slam heeft gewonnen. Hij werd uitgeroepen tot 'Wildlife Photographer', 'International Nature Photographer' en 'Travel Photographer' van het jaar. In zijn nieuwe boek 'MOTHER' brengt hij een selectie van zijn 'beste, populairste en veelbekroonde foto's van de afgelopen vijftien jaar' bij elkaar.

Marsel van Oosten besloot, na 15 jaar als artdirector voor een reclamebureau gewerkt te hebben, het roer om te gooien en zijn verdere carrière te wijden aan zijn grote hobby: de natuurfotografie. Ondertussen zwerft hij al 15 jaar lang de hele wereld over om van Antarctica tot Spitsbergen en van Japan tot Alaska foto's te maken van landschappen en dieren. Zijn favoriete bestemming is Afrika omdat dat voor een natuurfotograaf het mooiste continent is.

In die 15 jaar ontwierp Marsel van Oosten zijn geheel eigen stijl die zich vooral kenmerkt door eenvoud. Zijn ideale foto is die van een landschap met een dier erin en dan bij voorkeur een groot zoogdier omdat je dan gemakkelijker ook een stuk van de omgeving kan laten zien. Dat zijn stijl medefotografen aanspreekt, blijkt wel uit het feit dat ze zijn foto's bekroonden met verschillende prestigieuze prijzen.

Uit de foto's van Marsel van Oosten spreekt ook een enorme liefde voor de natuur. Die liefde wil hij overdragen op zoveel mogelijk mensen en daarom brengt hij met MOTHER een eerbetoon aan Moeder Aarde waar we allemaal een band mee hebben en die tegelijk ernstig bedreigd wordt. Daar maakt hij zich zorgen over. Hij hoopt dat zijn boek MOTHER de verbinding van mensen met de natuur zal versterken en dat ze daarom mee gaan werken aan het beschermen van de aarde door bijvoorbeeld natuurbeschermingsorganisaties te ondersteunen en op politieke leiders te stemmen die zich inzetten voor de strijd tegen de klimaatopwarming, ontbossing, vervuiling en handel in wilde dieren.

MOTHER is een prachtig boek met fenomenale foto's waar je keer op keer vol bewondering voor de natuur en de fotograaf in zal bladeren. De beroemde Amerikaanse fotograaf en natuurbeschermer Art Wolfe noemt het boek 'een fotografisch meesterwerk over ons enige huis, Moeder Aarde.' Op het stevige, glanzende papier komen de foto's bovendien veel beter tot hun recht dan op een computerscherm. Weinigen van ons zullen alle plaatsen die in het boek voorbij komen zelf bezoeken in hun leven, maar dankzij de foto's van Marsel van Oosten krijg je toch het gevoel een beetje de wereld mee rond te reizen. De dieren op de foto's kijken soms zo intens in de lens dat het lijkt alsof ze jou persoonlijk aanstaren.

Maar MOTHER is ook een belangrijk boek, schrijft de vooraanstaande evolutionair bioloog Bret Weinstein in zijn voorwoord in het boek. Het is van groot belang dat 'de wereld gedocumenteerd wordt voordat alles verdwenen is'. Professionele fotografen zoals Marsel kunnen ons meenenem naar plekken waar we zelf nooit heen zullen gaan. Mensen krijgen zo een idee van wat er verloren gaat en alleen dan zullen we 'het tragische proces van teloorgang' kunnen keren. Weinstein heeft, als amateurfotograaf, enorme bewondering voor Marsel van Oosten omdat hij 'met zijn unieke kijk op zijn onderwerpen en zijn onovertroffen technische vaardigheid een fantastische verzameling momenten vastlegt.'

De fotograaf zelf komt in het boek ook aan het woord in een uitgebreid interview waarin hij vertelt over zijn inspiratiebronnen, zijn favoriete plaatsen, zijn techniek en stijl, zijn liefde voor de natuur en over de zorgen die hij heeft over de aarde omdat de verwoesting van de biodiversiteit zich in zo'n razende vaart voltrekt dat wanneer we in dit tempo doorgaan binnen vijftig jaar de helft van alle planten- en dierensoorten op aarde verdwenen zal zijn.

Hopelijk slaagt Marsel van Oosten in zijn belangrijke missie om ons met zijn foto's en het boek MOTHER meer bewust te maken van al het moois dat we dreigen te verliezen wanneer we niet op een andere manier gaan leven.

MOTHER telt 352 pagina's, 250 foto's waaronder vier die op een dubbelde, uitvouwbare pagina zijn afgedrukt. Achterin het boek geeft Marsel van Oosten bij iedere foto een korte toelichting. Het voorwoord werd geschreven door evolutionair bioloog Bret Weinstein. Marsel van Oosten zelf komt aan het woord in een interview met journalist, schrijfster en actrice Aleena von Storms.







Mother © Marsel van Oosten 'Mother' van Marsel van Oosten met een voorwoord van vooraanstaand evolutionair bioloog Bret Weinstein Aantal pagina's: 352 Hardcover met vier uitvouwbare foto's van een meter breed Fontaine Uitgevers Prijs: 85 euro







Mother © Marsel van Oosten 'Diadeemsifaka' gemaakt in Madagaskar.







Mother © Marsel van Oosten 'Middagdutje' bij de McNeil River Falls in Alaska.







Mother © Marsel van Oosten 'Adélie blues' gemaakt op Antarctica







Mother © Marsel van Oosten 'De toren' gemaakt in Botswana







Mother © Marsel van Oosten 'Het gouden paar': twee mannelijke gouden stompneusapen in China. Met deze foto won Marsel van Oosten de titel 'Wildlife Photographer of the Year'.







Mother © Marsel van Oosten 'Slaapkop', een slapend pandajong in China.







Mother © Marsel van Oosten 'Poort naar de winter': gletsjergrotten in IJsland.







Mother © Marsel van Oosten 'Groene groefkopadder': zeer giftige slangen in Indonesië.







Mother © Marsel van Oosten 'Facebook update': een makaak met een gestolen iPhone in Japan. Winnaar van de 'Wildlife Photographer of the Year'.







Mother © Marsel van Oosten 'Luchtgevecht': twee Stellers zeearenden vechten om een vis in Japan.







Mother © Marsel van Oosten 'Schoonheid door orde': een prachtige dans van twee Japanse kraanvogels.







Mother © Marsel van Oosten 'Kuifmakaken': een paartje met een jong in Indonesië.







Mother © Marsel van Oosten 'Eenzame Toeareg' in de Noord-Afrikaanse Sahara.







Mother © Marsel van Oosten 'Evenwicht' in de West-Libische Sahara.







Mother © Marsel van Oosten 'Wederopstanding' gemaakt in de Dodevlei in Namibië.







Mother © Marsel van Oosten 'Pelikaan-escorte' gemaakt in Namibië







Mother © Marsel van Oosten 'Oeps' in Zuid-Afrika







Mother © Marsel van Oosten 'Woestijnchoreografie': groepje oryxen in de zandduinen van Namibië. Winnaar bij de National Geographic Awards.







Mother © Marsel van Oosten 'Kidsclub': zes drinkende leeuwenwelpjes in Zuid-Afrika.







Mother © Marsel van Oosten 'Tijgerspoor' in het spectaculaire landschap van de Karoo in Zuid-Afrika.







Mother © Marsel van Oosten 'Bloedschattig': een jonge ijsbeer in Spitsbergen heeft net een zeehond gegeten.







Mother © Marsel van Oosten Marsel van Oosten