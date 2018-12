Travel Photographer of the Year: bekijk de mooiste reisfoto's van het jaar

Sinds 2003 worden aan het einde van het jaar de winnaars van de Travel Photographer of the Year, dé toonaangevende fotowedstrijd op het vlak van reizen, gepubliceerd. Ze tonen ons hoe prachtig de wereld is waarin we leven. De wedstrijd staat open voor iedereen: van jong tot oud en van amateur tot professional. Winnaars zijn er in een groot aantal categorieën zoals Natural World, Faces, People, Cultures, Hot/Cold, Beauty of Light en natuurlijk de algemene winnaars in verschillende leeftijdsgroepen.

Dit jaar kaapt de Italiaanse fotograaf Stefano Pensotti de hoofdprijs weg met schitterende foto's van het dagelijkse leven in de hele wereld. De veertienjarige Isabella Smith uit de VS overtuigde de jury met een kleurrijke fotoreeks gemaakt in Chefchaouen in Marokko en won daarmee de titel Young Travel Photographer of the Year.

Ook een Belgische fotograaf viel dit jaar in de prijzen: Adriaan Devillé met een foto in de categorie Faces, People, Cultures. De Nederlandse fotograaf Marsel van Oosten die eerder dit jaar de winnaar werd van de Wildlife Photographer of the Year wist een prijs te winnen bij deze Travel Photographer wedstrijd met zijn prachtige foto's van twee gouden stompneusapen in China.

De 150 winnende beelden zijn in de lente van 2019 tijdens een gratis tentoonstelling in de buitenlucht bij de Londen Bridge tegenover de Tower of London te zien. Op gaan de foto's op reis en worden ze op diverse locaties in de wereld getoond. Een overzicht van de expo's is te zien op de website van de Travel Photographer of the Year. Kan je daarop niet wachten, dan kan je alle winnende beelden nu al online bekijken.

