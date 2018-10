Nederlander wint de Wildlife Photographer of the Year fotowedstrijd

De Wildlife Photographer of the Year wedstrijd vindt dit jaar al voor de 54e keer plaats. De jury kreeg de zware taak winnaars te kiezen uit 45.000 foto's van professionele en amateur fotografen uit 95 landen.

De Nederlandse fotograaf Marsel van Oosten won de eerste prijs met zijn foto van twee gouden stompneusapen (een mannetje en vrouwtje) in het gematigde regenwoud op de Qinling bergen in China. Het is de enige plaats in de wereld waar deze bedreigde primaten voorkomen. Het winnende beeld vangt, volgens de jury, de schoonheid en de kwetsbaarheid van het leven op aarde en gunt ons een blik op uitzonderlijke en tegelijk herkenbare wezens waar we de aarde mee delen.

De voorzitter van de jury Roz Kidman Cox voegt eraan toe: 'Dit beeld is in zekere zin een traditionele foto, een portret. Maar wat een treffend beeld en wat een magische dieren. Het is een symbolische herinnering aan de schoonheid van de natuur en toont ons hoe armoedig we worden wanneer de natuur verder teruggedrongen wordt.'

De zestienjarige Skye Meaker uit Zuid-Afrika mag zich de Young Wildlife Photographer of the Year noemen. Hij won de onderscheiding met zijn foto van een uit zijn slaap ontwakend luipaard in Mashatu Game Reserve in Botswana.

Reizende tentoonstelling

De twee winnende foto's worden samen met 98 andere adembenemende natuurfoto's tot de zomer van 2019 tentoongesteld in het Natural History Museum in Londen. Daarna gaat de expositie op reis naar onder andere Canada, de Verenigde Staten, Spanje, Duitsland en Australie.

De Nederlandse fotograaf Frans Lanting kreeg een speciale Lifetime Achievement Award voor zijn voortreffelijke inzet voor de natuurbescherming gedurende meer dan dertig jaar. Ook enkele van zijn foto's maken deel uit van de tentoonstelling.

Ondertussen is de wedstrijd voor 2019 geopend. Fotografen - professioneel en amateur - van alle leeftijden kunnen hun foto's inzenden. Alle informatie is te vinden op de website van het Natural History Museum.