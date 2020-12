De jaguar dreigt door de klimaatverandering zonder voedsel te vallen. Over dertig jaar kan de wilde kat al in grote problemen komen. Dat hebben Australische onderzoekers vastgesteld.

Onderzoekers van de Queensland University of Technology gingen na wat de gevolgen van de klimaatverandering kunnen zijn voor de jaguar, de grootste wilde kat van Amerika.

Hij blijkt op korte termijn bestand te zijn tegen extreme weerfenomenen zoals droogte en overstromingen. Daarvan kunnen jaguarpopulaties herstellen, als het klimaat even gunstiger wordt.

Maar als de extreme weerfenomenen aanhouden of erger worden, dan dreigt de jaguar in de problemen te komen. Zijn voedselbronnen verdwijnen dan, waardoor het aantal jaguars snel zal dalen. In een worstcasescenario zouden de populaties al na dertig jaar minder dan tien exemplaren tellen.

Navelzwijnen

Jaguars eten onder meer pekari's (navelzwijnen), herten, gordeldieren en knaagdieren als agoeti's en paca's.

De jaguar is het dominante roofdier in Centraal- en Zuid-Amerika. Op de Rode Lijst van de Internationale Unie voor Natuurbescherming staat hij als 'bijna bedreigd' gemarkeerd.

De onderzoekers baseerden zich op gegevens van de jaguarpopulatie in het Pacaya Semiria-reservaat in het Peruaanse Amazonegebied. Die koppelden ze aan de verschillende scenario's voor de klimaatverandering.

De jacht op jaguars en hun prooien en de ontbossing kunnen de achteruitgang van de jaguar nog versnellen.

Het onderzoek is gepubliceerd in Ecology and Evolution.

