In beeld: de meest bijzondere bomen in de wereld

Baobabs in Madagaskar zijn imposante bomen die dertig meter hoog worden en een dikke stam van zo'n elf meter hebben. De stam is volledig kaal met er bovenop een soort uitwaaierende paraplu. De boom wordt ook apenbroodboom genoemd omdat bavianen het fruit ervan eten. De baobab is een icoon van Afrika. Tijdens de regenperiode slaat de boom water op in de dikke stam. Wanneer de droge periode aanbreekt zorgt dat opgeslagen vocht ervoor dat er fruit groeit aan de boom, juist op het moment dat er in de omgeving verder vrijwel geen eten te vinden is. De baobab wordt daarom ook de 'Tree of life' genoemd.