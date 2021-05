Comedy Wildlife Photography Awards 2021: de grappigste inzendingen tot nu toe

In 2015 begonnen de twee fotografen Paul Joynson-Hicks MBE en Tom Sullam met de Comedy Wildlife Photography Awards. Door de aandacht te vestigen op de grappige kant van de dierenwereld hopen ze meer animo te creëren voor natuurbescherming.

Paul Joynson-Hicks MBE: 'Veel van de dieren op deze foto's worden op een hartverscheurende manier bedreigd. Met deze wedstrijd willen we de aandacht en energie van mensen vangen door ze aan het lachen te maken. Om dieren te beschermen moeten mensen van ze houden. We denken dat deze wonderlijke foto's een kant van wilde dieren tonen die we niet vaak te zien krijgen. Ze herinneren ons aan het mooie en grappige in onze natuurlijke omgeving die bescherming verdient. '

De wedstrijd kiest ieder jaar een organisatie die ze financieel steunen met de wedstrijd. Dit jaar is dat Save Wild Orangutans, een organisatie die zich inspant om de orang-oetans op Borneo te redden en beschermen.

Heb je zelf een komische foto van een dier in het wild gemaakt, dan kan je nog tot en met 30 juni deelnemen aan de wedstrijd.

Dit zijn de grappigste dierenfoto's van 2020







Comedy Wildlife Photography Awards 2021 © Andrew Mayes, Comedy Wildlife Photography Awards 2021 'Monday Morning Mood': eksterspreeuw in Rietvlei Nature Reserve in Zuid-Afrika gemaakt door Andrew Mayes.







Comedy Wildlife Photography Awards 2021 © Arthur Trevino, Comedy Wildlife Photography Awards 2021 'Bald eagle gets a surprise': Amerikaanse zeearend en prairiehond in Hygiene, Colorado gemaakt door Arthur Trevino.







Comedy Wildlife Photography Awards 2021 © Giovanni Querzani, Comedy Wildlife Photography Awards 2021 'ROFL (rolling on the floor laughing): jonge leeuw in Serengeti National Park in Tanzania gemaakt door Giovanni Querzani.







Comedy Wildlife Photography Awards 2021 © Kevin Biskaborn, Comedy Wildlife Photography Awards 2021 'Quarantine life': een groepje wasberen in Ontario in Canada gemaakt door Kevin Bisaborn.







Comedy Wildlife Photography Awards 2021 © KT Wong, Comedy Wildlife Photography Awards 2021 'Yoga bittern': Chinese woudaap in Satay by the Bay in Singapore gemaakt door KT Wong.







Comedy Wildlife Photography Awards 2021 © Lea Scaddan, Comedy Wildlife Photography Awards 2021 'Missed': westelijke grijze reuzenkangoeroe in Perth in Australië gemaakt door Lea Scaddan.







Comedy Wildlife Photography Awards 2021 © Lucy Beveridge, Comedy Wildlife Photography Awards 2021 'Yay, it's friday': springbok in Kgalagadi Transfrontier Park in Zuid-Afrika gemaakt door Lucy Beveridge.







Comedy Wildlife Photography Awards 2021 © Philipp Stahr, Comedy Wildlife Photography Awards 2021 'Sweet lips are for kissing': koffervis in Curacao gemaakt door Phillip Stahr.







Comedy Wildlife Photography Awards 2021 © Rohin Bakshi, Comedy Wildlife Photography Awards 2021 'Cranky hippo': nijlpaard in Vwaza Game Reserve in Malawi gemaakt door Rohin Bakshi.







Comedy Wildlife Photography Awards 2021 © Tom Svensson, Comedy Wildlife Photography Awards 2021 'Happy': pinguïn bij de Falklandeilanden.