Dit zijn de grappigste dierenfoto's van het afgelopen jaar

Een vos en een muisje die samen overleg voeren, een gorilla die niet kan verbergen dat hij zich rot verveeld, een papegaai die zich graag aan de regels van social distancing houdt en een eekhoorntje dat uit volle borst 'O sole mio' lijkt te zingen: het is maar een selectie van de 44 koddige dierenfoto's die dit jaar de finale van de Comedy Wildlife Photography wedstrijd bereikten.

Zeker nu net weer eens bekend is geworden hoe slecht het gaat met de dieren in de wereld en dat de biodiversiteit op aarde in een halve eeuw met maar liefst 68 procent is achteruitgegaan, tonen deze foto's hoe belangrijk het is onze aarde leefbaar te houden voor dieren. Dat is ook precies de boodschap van The Born Free Foundation die deze fotowedstrijd mede organiseert: op een luchtige manier tonen wat er op het spel staat wanneer we op deze voet verder gaan.

Daarom geeft de Born Free Foundation nog een paar eenvoudige tips waarmee we allemaal een klein steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld voor dieren.

1. Koop lokaal en verantwoord: tijdens de lockdown moesten we noodgedwongen lokaal gaan winkelen en waarom zouden we dat niet blijven doen? Het is beter voor de lokale economie, het vermindert de CO2-uitstoot en wanneer je kiest voor herbruikbare producten en zoveel mogelijk plastic verpakkingsmiddelen vermijdt, is het effect nog groter.

2. Zet zoveel mogelijk bloemen en planten in je tuin, op je balkon of in je kozijnen. Je zal zien dat er meteen bijen, vlinders en allerlei insecten op af komen.

3. Stap alleen in het vliegtuig als het moet. Ook dat hebben we tijdens de lockdown geleerd: vergaderingen met mensen in andere delen van de wereld kunnen net zo goed via het internet plaatsvinden als ter plekke.

4. Word een 'wildlife influencer': dit betekent niet dat je een fanatieke dierenactivist moet worden, maar gewoon dat je aan anderen laat zien en horen dat je van de natuur en de dierenwereld houdt. Wellicht weet je anderen op een positieve manier te beïnvloeden .







