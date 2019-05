Botswana, het land met de grootste olifantenpopulatie ter wereld, laat binnenkort weer de jacht op de dieren toe.

In Botswana leven naar schatting 130.000 olifanten - een derde van de hele olifantenpopulatie in Afrika. Maar volgens de regering worden het er te veel en zijn er steeds meer conflicten met kleine boeren in het land.

'De overheid van Botswana heeft de beslissing genomen om het moratorium op de jacht op te heffen', zegt het ministerie van Leefmilieu in een verklaring. 'Het ministerie wil benadrukken dat het zal samenwerken met alle betrokkenen om te garanderen dat de herstart van de jacht op een ordelijke en ethische manier gebeurt, en in overeenstemming met de Wet op de Milieubescherming en de regelgeving in de nationale parken', stelt de verklaring.

De beslissing komt niet als een complete verrassing. President Mokgweetsi Masisi riep vorig jaar al een commissie in het leven om de het moratorium uit 2014 te evalueren. Die raadde de regering in februari aan om de hervatting van de jacht te overwegen.

Critici zien in de beslissing vooral een politieke manoeuvre om stemmen op het platteland te ronselen.