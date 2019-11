Een kleine bedreigde inheemse vogel, die midden in de controverse rond een steenkoolmijnproject is komen te staan, is uitgeroepen tot Australië's vogel van het jaar.

De gordelgrasvink of gordelamadine (Poephila cincta), een klein vogeltje uit de familie van de prachtvinken, kreeg ruim een derde van de bijna dertigduizend stemmen in de laatste ronde van de tweejaarlijkse competitie, meldt BirdLife Australia.

De gordelgrasvink speelt een belangrijke rol in het controversiële project van de Carmichael-koolmijn in het Galillee-bekken, in het centrum van de staat Queensland. De kleine vogel deed het project van de Indiaanse mijnbouwgroep Adani bijna op de klippen lopen.

De ongeveer tien centimeter lange gordelgrasvink is momenteel enkel nog te vinden in het Galilee-bekken. De vogel was eerder al verdwenen in buurstaat New South Wales.

Adani was pas verlost van het probleem nadat de regering van de staat in mei een plan voor de bescherming van de vogel had goedgekeurd. Volgens BirdLife Australia is de populatie van de vogelsoort de voorbije decennia met ongeveer tachtig procent afgenomen, vooral wegens zijn verlies van habitat en de toename van inheems houtachtig onkruid.

'De trieste realiteit is dat veel van onze vogels iconisch worden voor de verkeerde redenen. Ze zijn nu symbolisch voor de crisis rond het uitsterven van diersoorten', zei Sean Dooley, een woordvoerder van BirdLife Australia.