Een ecosysteem als het Amazonewoud kan in vijftig jaar verdwijnen. Eenmaal voorbij het kantelpunt kan het snel gaan, berekenden wetenschappers.

Britse onderzoekers van de universiteiten van Bangor, Southampton en London berekenden de snelheid waarmee ecosystemen van verschillende grootte kunnen verdwijnen zodra ze een kantelpunt hebben bereikt.

Voor grote ecosystemen zoals het Amazonewoud kan dat 'alarmerend snel' gaan, melden ze in Nature Communications.

Zodra het point of no return is bereikt, kan het Amazonewoud binnen vijftig jaar verdwijnen. Het is dan veranderd naar een ecosysteem van het savannetype met een mix van bomen en gras.

'We wisten intuïtief dat grote systemen langzamer zouden instorten dan kleine, vanwege de tijd die nodig is om de impact over grote afstanden te verspreiden', zegt John Dearing, een van de onderzoekers. 'Maar wat onverwacht was, was de vaststelling dat grote systemen veel sneller instorten dan je zou verwachten. Zelfs voor de grootste systemen op aarde zijn slechts enkele decennia nodig.'

Veel ecosystemen, waaronder het Amazonewoud, staan momenteel onder zware druk. Volgens hoofdauteur Simon Willcock vinden de veranderingen 'veel sneller dan verwacht' plaats.

