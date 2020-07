Het Amazonewoud is een ongelofelijk rijk gebied dat bovendien van levensbelang is voor de klimaatverandering. Toch worden er nog voortdurend grote stukken woud omgekapt. Twintig opmerkelijke feiten over dit regenwoud dat ongeveer even groot is als heel Australië.

1. Het Amazonewoud is zo'n zeven miljoen vierkante kilometer groot. Dat is bijna net zo groot als heel Australië dat 7,7 miljoen vierkante kilometer meet.

2. Het Amazonewoud ligt verspreid over negen landen: Brazilië, Colombia, Venezuela, Bolivia, Guyana, Suriname, Ecuador, Peru en Frans-Guyana.

3. Het immense woud wordt wel 'de longen van de aarde' genoemd. Ongeveer twintig procent van de zuurstof van de aarde wordt door de bomen van het Amazonewoud geproduceerd.

4. Vroeger stroomde de Amazone rivier de andere kant op: naar het westen in plaats van het oosten zoals nu. Het ontstaan van de Andes bergketen zo'n twintig miljoen jaar geleden zorgde ervoor dat het water richting oceaan ging stromen.

© iStockphoto

5. Er leeft en groeit ongelofelijk veel in het Amazonewoud: zo'n 16.000 verschillende boomsoorten, 2,5 miljoen soorten insecten, 40.000 plantensoorten, 430 zoogdieren, 1300 vogelsoorten, 380 reptielen, 400 amfibiën en 3000 vissen.

6. De Amazone rivier is met z'n 6600 kilometer lengte de op één na langste rivier ter wereld. Enkel de Nijl is nog langer.

7. In het Amazone gebied wonen ongeveer 30 miljoen mensen. Van de 350 ethnische volkeren leven er naar schatting nog zestig volledig geïsoleerd. Samen spreken al die mensen 170 verschillende talen.

8. In de afgelopen vijftig jaar is meer dan twintig procent van het Amazonewoud gekapt. Het kappen gaat nu nog altijd door.

© Reuters

9. Een belangrijke reden waarom zoveel bomen gekapt worden is om plaats te maken voor de landbouw. Omdat er zoveel groeit, wordt er gedacht dat de grond enorm vruchtbaar is, maar dat blijkt helemaal niet het geval. Zodra de oorspronkelijke begroeiing is weggehaald, kan er amper en maar gedurende korte tijd iets anders verbouwd worden.

10. Het Amazonewoud heeft een enorme invloed op het klimaat en de opwarming van de aarde. De bomen slaan immers een gigantische hoeveelheid koolstof op. Het zou rampzalige gevolgen hebben als al die koolstof vrij zou komen.

11. Toen de Spaanse ontdekkingsreiziger Francisco Orellana rond 1540 het Amazonewoud verkende, werd hij aangevallen door vrouwelijke krijgers. Daarom noemde hij het gebied Amazone, naar de gelijknamige vrouwelijke krijgers uit de Griekse mythologie.

12. Heel veel van ons voedsel vindt zijn oorsprong in het Amazonewoud: koffie, chocolade, aardappels, bananen, ananas, maïs, zwarte peper, tomaten.......

13. De vloer in het Amazonewoud is bijna volledig donker door het dikke bladerdek erboven. Wanneer het regent, duurt het tien minunten voordat de druppels de grond bereiken.

© James C. Trager, Wikicommons

14. In het Amazonewoud wonen veertien soorten mieren die andere kolonies van mieren aanvallen, hun jongen stelen en die tot slaven maken.

15. De plek waar de Amazonerivier in de oceaan uitmondt is zo breed dat er een eiland dat even groot is als Zwitserland in ligt.

16. Niet alleen een groot deel van ons voedsel, maar ook de grondstoffen van veel van onze medicijnen komen oorspronkelijk uit het Amazonewoud.

© Amit Evron, Wikicommons

17. In 1929 liet Henry Ford de nederzetting Fordlândia middenin het Amazonewoud bouwen om daar een rubberplantage te beginnen. In korte tijd verrezen er huizen, zwembaden, uitgaansgelegenheden, fabrieksgebouwen en ontstond er een soort Amerikaanse stad middenin de jungle. Maar het project werd een grote mislukking en werd vrijwel even snel verlaten als het uit de grond gestampt was. Er bleven ongeveer 90 bewoners achter. Merkwaardig genoeg groeide dat aantal de laatste jaren weer tot ongeveer 2000.

18. De temperatuur in het Amazonewoud ligt het hele jaar rond de 27 graden Celsius.

19. De toekan is een prominente inwoner van het regenwoud en tegelijk één van de luidruchtigste dieren. Hij is op bijna een kilometer afstand hoorbaar. David Attenborough legt in deze video uit waarom de geluiden van vogels in het Amazonewoud hard en simpel moeten zijn.

20. Bezoekers van het regenwoud moet wel oppassen voor enkele levensgevaarlijke dieren zoals de pijlgifkikker, zwevende spinnen, adders, ananconda's, piranha's, jaguars.... (MS)

