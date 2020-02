Door het grote succes van de nachttrein tussen Brussel en Oostenrijk heeft de Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) beslist om de frequentie van de treinen op te voeren vanaf december.

Vorige maand reed er voor het eerst in zeventien jaar een nachttrein van Brussel naar Wenen. Die nieuwe verbinding valt in de smaak bij de reizigers. Bijan elke plaats in de Nightjet is gereserveerd, liet ÖBB-woordvoerder Bernhard Rieder weten aan de krant La Capitale.

Vanaf december zal het aantal ritten daarom opgevoerd worden naar minstens drie per week, in plaats van twee keer. Momenteel vertrek de trein op maandag en donderdag vanuit Brussel. Op zondag en op woensdag is er een terugrit vanuit Wenen voorzien.

Onderweg stopt de trein in de Duitse steden München, Nürnberg en Passua, in Oostenrijk kan je eruit in Innsbruck, Linz en Wenen. In eigen land houdt het toestel halt in Luik, Brussel-Noord en Brussel-Zuid.

De reis Wenen-Brussel met de trein veroorzaakt tot tien keer minder CO2-uitstoot dan dezelfde reis doen met het vliegtuig, benadrukten de spoormaatschappijen bij de start van de verbinding.

