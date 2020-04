Normaal leven deze wilde geiten in het rotsachtige Great Orme Country Park aan de noordkust van Wales. Maar nu het ook in Wales uitgestorven is op straat, wagen de dieren zich het dorp Llandudno in om een kijkje te nemen. Ze lopen door de winkelstraten, liggen in het zonnetje op het plein voor de kerk, proeven van het gras, klimmen op de muurtjes en voelen zich duidelijk op hun gemak.

Geiten © Getty Images .







