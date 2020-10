Het Britse Knepp Castle Estate is omgevormd tot een van de meest biodiverse gebieden in het land. Je kan er overnachten tussen de herten, varkens, 'longhorn' koeien en talloze andere dieren die er in vrijheid rondwandelen.

Ten zuiden van Londen, in het graafschap West Sussex, ligt Knepp Castle Estate: een landgoed rondom een 19e-eeuws kasteel. Het bijzondere aan dit landgoed is dat het een van de grootste en meest succesvolle 'rewilding' projecten in het Verenigd Koninkrijk is. Je kan er bovendien heerlijk rustig overnachten in een schapenhutje, pipowagen, boomhut of je eigen tentje. Je slaapt er tussen de herten, varkens, oud Engelse 'longhorn cattle' en talloze andere grotere en kleinere dieren. Hoe is dat voor elkaar gekregen?

Knepp Wildland © Knepp Wildland

Knepp Estate is al 220 jaar eigendom van de familie Burrell. De familie verdiende hun geld met de landbouw, maar dat werd in de twintigste eeuw alsmaar moeilijker door concurrentie met moderne geïndustrialiseerde boerenbedrijven. In 1987 erft Charlie Burrell op zijn 21e het landgoed en besluit dat het roer om moet.

Knepp Wildland © Knepp Wildland

Hij wil de oorspronkelijke natuur terugbrengen op zijn landgoed en er tegelijk landbouw blijven bedrijven, maar op een veel minder intensieve manier. Dat is minder eenvoudig dan het klinkt. 'Rewilding' betekent niet simpelweg de natuur haar gang laten gaan en terugkeren naar zoals het vroeger was. De wereld is daarvoor veel te veel veranderd en grote roofdieren zoals wolven zijn min of meer verdwenen.

Knepp Wildland © Knepp Wildland

Burrell nam de ideeën van de Nederlandse ecoloog Frans Vera als leidraad. Vera is ervan overtuigd dat grazende dieren een essentiële rol spelen in het terugbrengen van de natuur. Dieren zoals bizons, herten, bevers en wilde zwijnen stampen de grond open, maken kuilen, breken takken af, halen de bast van bomen en verstoren de natuur op allerlei andere manieren. Dat alles doet de natuur juist goed omdat de dieren daardoor voorkomen dat alles dichtgroeit met bomen. Bovendien verspreiden de zaadjes van planten en bomen zich via hun uitwerpselen en dat zorgt voor een gevarieerd en open landschap.

Knepp Wildland © Knepp Wildland

Burrell paste deze methode toe op Knepp Estate. Hij herintroduceerde grote grazers zoals herten, reeën, Exmoor pony's, Engelse 'longhorn' koeien en Tamworthvarkens. Ook bracht bij de rivier Adur die dwars door het landgoed stroomt in zijn oorspronkelijke staat terug waardoor er moerassen op de oevers ontstonden en hij verving de maisvelden door inheemse grassen en planten.

Knepp Wildland © Knepp Wildland

Het project werd een groter succes dan Burrell zelf had verwacht. Het veertien vierkante kilometer landgoed kent tegenwoordig een afwisselend landschap met graslanden, moerassen, bossen, struiken en een meanderend riviertje. Dieren zoals uilen, verschillende soorten vleermuizen, vlinders, egels, roofvogels, zeldzame vogelsoorten, vissen, amfibieën en een groot aantal insekten vonden er spontaan hun thuis. Knepp Estate behoort tegenwoordig tot de meest biodiverse landschappen in het hele land.

Knepp Wildland © Knepp Wildland

Om financieel rond te komen wordt er nog landbouw bedreven, maar op een veel minder intensieve manier. Er worden alleen organische producten en vlees van dieren die vrij rondlopen op het landgoed verkocht.

Toeristen die op het landgoed overnachten zijn een tweede bron van inkomsten. De keuze aan accomodaties is ruim: van een yurt tot een boomhut en van een herdershut tot je eigen tentje. Ze liggen stuk voor stuk heerlijk rustig in de mooie natuur.

Voor de gasten worden allerlei leerzame safari's rond een bepaald thema georganiseerd. Zo zijn er safari's over herten, vleermuizen, uilen, fotografie, vlinders.... Ook mensen die niet op het landgoed overnachten, kunnen deelnemen aan de safari's of gewoon op eigen houtje een wandeling over het landgoed maken. Het kasteel zelf is niet opengesteld voor bezoekers.

Knepp Wildland © Knepp Wildland

Knepp Wildland © Knepp Wildland

Knepp Wildland © Knepp Wildland

Knepp Wildland © Knepp Wildland

Knepp Wildland © Knepp Wildland

Knepp Wildland © Knepp Wildland

Knepp Wildland © Knepp Wildland

Knepp Wildland © Knepp Wildland

Knepp Wildland © Knepp Wildland

Knepp Wildland © Knepp Wildland

Knepp Wildland © Knepp Wildland

