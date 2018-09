Deze plaatsen moet je zien in Kirgizië, het Zwitserland van Centraal-Azië

Alhoewel Kirgizië aan de eeuwenoude zijderoute ligt, zijn er weinig historische sites te zien. Dat komt vooral door de nomadische levenswijze van de Kirgiziërs. Ook een zee is hier nergens te bekennen. Kirgizië is zelfs het land dat het verst verwijderd ligt van een zee, maar het op 1600 meter hoogte gelegen Issy-Kul meer komt aardig in de buurt.

Wat heeft Kirgizië dan wel? In ieder geval eindeloos veel bergen met toppen tot ruim boven de zevenduizend meter. Negentig procent van het land ligt boven de vijftienhonderd meter. en wordt gedomineerd door het Tian Shan (hemelse wolk) gebergte. De hoge besneeuwde bergtoppen worden onderbroken door langgerekte groene valleien waar seminomaden met hun yurts rondtrekken. In sommige van die yurts kunnen toeristen overnachten.

Ook in cultureel opzicht is Kirgizië een bijzonder land. Door de turbulente geschiedenis en telkens wisselende overheersers, van Dzjengis Khan tot de communistische Sovjet-Unie tref je er een smeltkroes van culturen en religies (islamitisch, Russisch-orthodox en katholiek).

Om alvast een indruk te krijgen van een reis , kan je de video bekijken van de Amerikaan Kyle Dempster die een fietsreis door het land maakte.

Je hebt geen visum nodig wanneer je naar Kirgizië reist en er niet langer dan zestig dagen blijft. Bekijk van tevoren wel het reisadvies voor Kirgizië omdat het niet altijd overal even veilig is om te reizen.