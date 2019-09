Angkor Wat is het grootste religieuze monument ter wereld. Dat juist daar vanaf 2020 ritjes op een olifant worden verboden, is dan ook een baanbrekende beslissing.

Veertien olifanten staan in Angkor Wat paraat om de toeristen - zo'n 2,5 miljoen per jaar - als ze dat willen op hun rug rond te leiden. Het is al lang een doorn in het oog van dierenorganisaties als PETA en Moving Animals.

Olifantenritjes staan immers op de eerste plaats van een lijst met de wreedste attracties, samengesteld door de Universiteit van Oxford en World Animal Protection. De druppel was toen in 2016 olifant Sambo overleed terwijl het dier bij een tempertuur van veertig graden toeristen op haar rug droeg.

Een petitie waarin werd gevraagd de olifantenritjes te verbieden, leverde meteen zoveel handtekeningen op dat de Angkor Elephant Group Committee overstag is gegaan en met ingang van 2020 de ritten verbiedt. De veertien olifanten worden verhuisd naar een natuurgebied waar toeristen de dieren nog steeds kunnen bewonderen en fotograferen, maar zonder er zelf op te gaan zitten.

Toeristen bedoelen het meestal niet kwaad en het zijn juist vaak de dierenliefhebbers die het leuk vinden een tochtje op een olifant te maken, maar ze weten niet welk dierenleed er achter de schermen speelt.

Olifanten worden al op jonge leeftijd weggehaald bij hun moeders waarna hun wil wordt gebroken, schrijft PETA. Tijdens de zogenaamde Phajaan worden de kleine olifantjes net zo lang fysiek en metaal mishandeld tot ze zich onderwerpen aan mensen.

De olifanten brengen vervolgens uren per dag door aan de ketting en ze kunnen niet socialiseren met andere olifanten, wat ze van nature juist graag doen. Ze moeten niet alleen toeristen op hun rug vervoeren, maar vaak ook pijnlijke trucjes uitvoeren en dat alles vaak op snikhete dagen.

Met olifanten in toeristische 'weeshuizen' is het niet beter gesteld. Ze krijgen vaak geen goede voeding, niet genoeg water en geen veterinaire hulp waardoor ze veel eerder overlijden dan, gezien hun levensverwachting, zou moeten.

Gelukkig worden alsmaar toeristen zich bewust van het dierenleed. Dat merkt ook de organisatie Moving Animals die zich inzet voor een betere bewustwording van de slechte omstandigheden waarin de dieren moeten leven. 'Steeds meer toeristen willen niet langer betalen om dieren in gevangenschap en aan de ketting te zien. Toeristische attracties die nog altijd olifantenritjes organiseren, zullen daarmee moeten stoppen als ze nog in de gunst willen blijven van toeristen en dierenliefhebbers.'