Fietsen is hip. Meer en meer toeristen kiezen de fiets om tijdens hun vakantie de omgeving te verkennen. Ook in Kroatië zijn er tal van prachtige voorbereide routes om de streek te doorkruisen op twee wielen. De wijnstreek in Istrië is een prachtig vertrekpunt. Wij stippelden een vierdaagse route van Umag tot Rovinj uit.

Dag 1: Umag - Buje (+/- 24 km)

De fietstocht start in Umag: een klein stadje met 45 kilometer kustlijn en prachtige heuvels met forten met een uitgebreide geschiedenis: de stad werd opgericht door een Romeinse edelman, en dat is nog duidelijk te zien in de Venetiaanse huizen, Renaissance invloeden en Barok gebouwen. De zee is er glashelder.

Het landschap langs de fietsroute zijn voornamelijk wijngaarden, typisch voor de westelijke streek van Istrië. Houd onderweg halt bij een wijnproeverij en probeer de lokale Muscat wijn. De tocht gaat verder het binnenland in tot Buje, waar de eerste overnachting is voorzien.

. © Getty Images

Dag 2: Buje - Motovun (+/- 37 km)

Vanuit Buje rijd je richting Groznjan, een typisch middeleeuws dorp langs de kust van de Mirna rivier. Groznjan wordt niet voor niets de stad van de kunstenaars genoemd: het telt zo'n 20 kunstateliers en galerijen. In de zomer wordt de stad omgetoverd tot één groot podium en weerklinkt muziek door de straatjes - van jazz tot klassiek.

Langs rustige wegen rij je door richting Oprtalj. Ook daar heerst een middeleeuwse Venetiaanse sfeer. Volg verder bergafwaarts terwijl je geniet van het mooie uitzicht op de Mirna rivier tot je aankomt in Livade, bekend om de truffels uit de streek. Ieder jaar wordt er in het najaar het truffelfestival van Istrië georganiseerd, waar een truffelmarkt, internationale tentoonstelling en culinaire workshops plaatsvinden.

. © Getty Images

Op de heuvel voor Livade ligt Motovun, omringd door wijnvelden en bossen - gevuld met truffels. Ga er de Venetiaanse architectuur bewonderen of breng eind juli een bezoek aan het Internationaal Filmfestival.

Dag 3: Motovun - Porec (+/- 38 km)

Vanuit Motovun rijd je vanuit het binnenland terug richting de kust. De weg naar het dorp Visnjan stijgt zo'n 246 meter, maar eens aangekomen geniet je van een prachtig uitzicht over de kust van Istrië en Porec, het einddoel van dag 3.

De tour loopt verder door Tar en Nova Vas, waar een bezoek aan de Baredin grot de moeite waard is. De grot bestaat uit vijf prachtige kamers vol stalagmieten en stalactieten. En met een beetje geluk spot je tijdens je bezoek een grottenolm.

. © Getty Images

Na Nova Vas rijd je nog door een paar kleine dorpjes om uiteindelijk aan te komen in Porec. Het bekendste bouwwerk in Porec is de Eufrasiusbasiliek, dat door UNESCO op de Werelderfgoedlijst werd geplaatst. Breng zeker ook een bezoekje aan Trg Rakovca, de groente- en fruitmarkt in de stad.

Dag 4: Porec - Kanfanar - Rovinj

De laatste fietsdag start in Porec en passeert langs Kanfanar, waarna het platste stuk van de fietstocht start. De inwoners van Kanfanar - het zijn er amper 500 - leven voornamelijk van tuinbouw. Het dorp is vooral bekend om zijn traditioneel "Jakovljevo" festival in juli, waar de grootste veesoort van Istrië - de Bo¨karin - gevierd wordt.

Via Kanfanar volg je de weg richting Bale, waar je het Bebmbo paleis kan bezoeken. Onderweg naar Rovinj rijd je voorbij Palud, een ornithologische reservaat waar je in kan rondfietsen. De laatste kilometers brengen je via Monkodonja tot in Rovinj, de eindbestemming van de reis, ook wel de 'Adriatische parel' genoemd.

. © Getty Images

Om je trip perfect af te sluiten kan je nog gaan pootje baden aan de mooie stranden van Rovinj en het oude stadscentrum bezoeken. Wie nog energie op overschot heeft, kan gaan scuba diven naar het wrak van de Baron Gautsch, ook wel de Titanic van de Adriatische Kust genoemd.