Vergeet even de stranden aan de Adriatische kust. Het binnenland van Kroatië moet zeker niet onderdoen als het op water aankomt: de Kroatische rivieren zijn het perfecte, idyllische alternatief voor wie liever de stranddrukte ontloopt.

De rivieren van Kroatië zijn een van haar onaangeroerde natuurtroeven. Van rustige waters tot snelstromende rivieren, ze zijn stuk voor stuk een oase van rust waar je één wordt met de omgeving.

Drava

De Drava is één van de best bewaarde en ongerepte laaglandrivieren van Europa en vormt het leefmilieu van verschillende zeldzame waterdiersoorten. Ze maakt deel uit van het grensoverschrijdende UNESCO biosfeerreservaat Mura-Drava-Donau, dat zich uitstrekt over vijf landen.

. © Getty Images

Hoewel een stukje van de rivier met 22 waterkrachtdammen ook gebruikt wordt als energiebron, is het overgrote deel een oase van rust en pure natuur. De idyllische oevers zijn het perfecte decor voor een verademende natuurwandeling of boottocht. Halaz Csarda, waar de Drava samenkomt met de Mura rivier, is een van haar meest magische stukken. Tussen de kleine eilandjes en zandbanken waan je je op het strand midden in het groen.

Mreznica

Deze 'parel van karst', zoals geografen de Mrzenica graag noemen, ontspringt bij Slunj en mondt uit in de Korana rivier, dicht bij Karlovac. Omdat de rivier langs zeer zuivere kalksteen loopt, is het water ongelooflijk helder. Idyllische stille waterdelen gaan over in kleine en groetere watervallen - sommigen enkel per boot bereikbaar - wat een charmante sfeer met zich meebrengt. Haar smaragdgroene kleur vloeit mooi samen met waterlelies aan het oppervlak.

. © Getty Images

Langs de rivier zijn nog een paar oude watermolens te bewonderen, al zijn er nauwelijks nog in tact om te gebruiken voor hun oorspronkelijke functie. Enkele watermolens zijn ondertussen omgebouwd tot vakantiehuizen voor een heerlijk rustig, pittoresk vakantieverblijf. Het is er heerlijk plonzen en je kan er roeitochten op maken om ten volle van het uitzicht te genieten. Ook vissers komen er geregeld hengelen langs de oevers.

Krupa

De Krupa rivier is een zijtak van de Zrmanje. In haar korte 17 kilometer vind je maar liefst 19 watervallen, een onontdekte bron van rust. De omgeving is een heus wandelparadijs, de wandelroutes op de heuvels rondom geven langs boven een prachtig zicht op het water. Door het heldere water zie je een ware jungle van waterplanten.

Het meest idyllische plekje van de Krupa is zonder twijfel de Kudin Most, ofwel de brug van Kude, een beschermd monument van de 18e eeuw. Kleine verbonden bogen vormen samen een rustieke brug waar iedere romantische ziel zijn hart verliest.

Langs de rivier ligt het befaamde, goed bewaarde, Krupa Klooster uit 1317. De oude bomen op het domein geven wandelaars de kans om even af te koelen en te genieten van de mooie omgeving.

. © Getty Images

Cetina rivier

De Cetina rivier won de laatste jaren erg aan populariteit dankzij avontuurlijke wateractiviteiten zoals raften en kanoën. Minder bekend, maar minstens even mooi, is de plek waar ze ontspringt: het water komt uit een diepe, verticale kuil van bijna 200 meter diep.

Het water in de bron is erg koud, maar mits goede rubberen duikuitrusting en voorbereiding is het een magnifieke onderwaterervaring.

. © Getty Images

Slunjčica

Op weg naar Zagreb en Plitvice vind je de Slunjcica rivier. Die stroomt voor een groot deel ondegronds, en komt boven in de stad Rastoke, een deelgemeente van Slunj - vernoemd naar de rivier. Je hoort er overal watervallen, de rustieke watermolens doen denken aan een schilderij uit het verleden. Wie de stad bezoekt, waant zich onmiddellijk in een sprookjesfilm.