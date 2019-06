Kroatië is een paradijs van sublieme stranden en authentieke steden, maar ook voor wie het vasteland laat voor wat het is en liever de zee op trekt met de zeilboot, is het de hemel op aarde. Vaar zelf of samen met ervaren zeilorganisaties langs de Kroatische kust en ontdek de mooiste baaien van de Adriatische zee.

Tijdens een zeiltocht van Dubrovnik tot Zadar passeer je enorm veel mooie stranden en baaien. Wij schetsen een mooie zeilroute langs de meest fascinerende baaien voor een zeil trip om niet te vergeten.

Sunj

De Sunj baai ligt aan het eiland Lopud, een van de parels van de Elaphieten. De zee oogt er turquoiseblauw en rondom het zandstrand liggen steile kliffen volgroeid met inheemse vegetatie waardoor je je op een tropische bestemming waant. Je kan vertrekken vanuit Dubrovnik.

Bili zal

In de buurt van Lumbarda en de stad Korcula ligt de baai Bili Zal. Het is een populaire zwemplek voor locals, die heerlijk rustig gelegen is, afgeschermd van de westelijke winden.

Rondom liggen wijngaarden met de Grk druivensoort die enkel in de Adriatische zeegebied groeit. Het loont de moeite om aan land lokale wijnmarkten te bezoeken waar nog steeds de jarenoude traditie van het wijn maken heerst.

Polace harbour

Verder zeilen richting Zadar brengt je langs de Polace Harbour op het eiland Mljet, omgeven door vier groene, kleinere eilandjes: Tajnik, Moracnik, Orvata en Kobrava. Het is daarmee de grootste en meest beschermde baai van Mljet. In het dorpje vind je nog een aantal ruïnes die dateren uit de periode van de eerste tot de zesde eeuw n.c.

. © Getty Images

Saplun

Wie graag de ongerepte, pure natuur opzoekt, houdt best even halt aan de lagune van het eiland Saplun. De lagune heeft een kristalwit zandstrand waar de tijd lijkt stil te staan. Er hangt een fijne dennengeur over de baai en het water is er prachtig turquoise.

Stivina

Doorzeilen richting Zadar brengt je voorbij het zuidelijke deel van het eiland Vis - het verst bewoonde eiland in Kroatië - ligt de baai Stiniva, een kleine pittoreske baai met rondom steile kliffen. De nauwe ingang eindigt in een klein kiezelstrand met verschillende vissershuisjes. De organisatie European Best Destinations riep de Stiniva baai uit tot het mooiste strand van Europa.

. © Getty Images

Vinogradisce (pakleni islands)

Aan de zuidkust van Sv. Klement, het grootste deel van de Palkeni-eilanden, ligt de baai Vinogradisce. De baai heeft een klein zandstrand met rondom verschillende uitstekende restaurants waar je kan genieten van lokale specialiteiten, en prachtige fauna en flora zoals - rozen en rozemarijn - verzameld vanuit de hele wereld voor een charmante wandeling in de omgeving.

. © Getty Images

Sakarun (Dugi otok)

Aangekomen in de waters van Zadar passeer je de Sakarun baai bij het eiland Dugi Otok. Veel zeilers uit de streek noemen Sakarun een van de mooiste baaien van de Adriatische zee, dankzij de turquoise heldere kleur van het water en het fijne witte zand. Het strand is omringd door pijnbomen die de bezoekers een welgekomen schaduwplek bieden tijdens de warme zomerdagen.