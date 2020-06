Nu de zomer officieel begonnen is, gooien wij alle remmen los. Laat maar komen, die vakantie. Hier zijn alvast zeven tips voor actievelingen en mensen die het liever rustig aan doen.

Bij-zonder eten in Oeselgem

Tijdens de lockdown begrepen we steeds beter het belang van de natuur. Wie zich, nu we ons weer wat vrijer mogen bewegen, nog wil laten omringen door groen, kan terecht op de plukweide van boer Bart in Oeselgem. Daar vinden van 2 juli tot en met 2 augustus verschillende Dinners with the Queen plaats: culinair verantwoorde avonden in thema van de (koninginnen)bij en biodiversiteit. Tijdens het avondvullend programma leidt een imker je rond langs de bijenkasten, ga je met Bart bloemen plukken die je mag overhandigen aan de chef van dienst, om vervolgens te genieten van een heerlijk floraal vijfgangenmenu. Per gast planten de organisatoren een bijvriendelijke boom. Wil je na de avond nog niet naar huis? Dan kan je overwegen om met je bubbel van maximum tien personen te blijven slapen in de 'B and Bee'.

Voorlopig kan je enkel reserveren van donderdag tot zondag, maar bij groot succes zal je er ook terecht kunnen op weekdagen. De locatie is af te huren voor privé-evenementen. Info en boekingen via dinnerwiththequeen.be.

Dubbelzinnige expo in Brussel

Galerijhouder Xavier Hufkens opende zopas een nieuwe expositieruimte in Brussel. Daarin mag de Amerikaanse kunstenaar Sterling Ruby de kop afbijten met een solotentoonstelling. Ruby zal de ruimte inhuldigen met een krachtig ensemble van driedimensionale constructies waarin schilderkunstige en sculpturale technieken samenkomen en die het raammotief als uitgangspunt nemen. Naast vorm speelt ook kleur een belangrijke rol. De penseelstreken zijn brutaal en expressief, maar soms ook spaarzaam en subtiel. Hierdoor ontstaat een 'gewreven' effect dat klopt met het patina van het hout maar visueel dubbelzinnig is: wat is er toegevoegd en wat is er weggehaald?

De expo loopt van 18 juni tot 1 augustus in de nieuwe ruimte van Xavier Hufkens, in de Van Eyckstraat 44 in Brussel.

De Steeg © Fred Dusesoi

Va et vient in Borgerhout

Twee Borgerhoutse insitituten van het uitgaansleven sloegen de handen in elkaar voor een 'super chill zomerterras'. De Steeg is een tijdelijke expansie van Pekfabrik en Plaza Real, waar je in een erg ontspannen kader welkom bent voor een drankje of hapje van een lokale boer. Elke vrijdag kan je er ook een volwaardige maaltijd krijgen, telkens met liefde bereid door iemand uit de buurt. Open van dinsdag tot zaterdag, telkens vanaf 16u. Reserveren is niet nodig, 'gewoon va et vient'.

Kattenberg 93, Borgerhout

De Mol vinden in Blankenberge

Televisiezender VIER installeert deze zomer een pop-up De Mol-café in Blankenberge. Daar kan je niet alleen eten en drinken, maar ook een virtual realityspel spelen met je bubbel van vier tot zes personen. Het opzet is simpel: er zijn allerlei opdrachten die je tot een goed einde moet brengen, maar een mol zou wel eens roet in het eten kunnen gooien. Aan jou om te ontmaskeren wie dat is. Het spel waarschuwt spelers wanneer ze te dicht bij elkaar komen om covid-veilig te zijn. Vanaf 2 juli is het ook speelbaar in de andere playgrounds van The Park in Hasselt, Antwerpen, Gent, Hasselt en Kortrijk. Reservatie kan via vier.be.

Zeedijk 1, Blankenberge

Duiken in geschiedenis in Grimbergen

Op 15 juni openden heel wat musea opnieuw de deuren, zo ook het Museum voor de Oudere Technieken (MOT) in Grimbergen. Het 'doe-museum' wil aan de hand van de evolutie van technieken een realistisch beeld scheppen van het verleden en heden van de mens. In de gloednieuwe tentoonstelling Steigers en steen. Bouwen aan het Prinsenkasteel kom je te weten hoe een steenhouwer een ruw blok natuursteen omzet in bruikbaar bouwmateriaal, en hoe daar vervolgens kastelen mee gebouwd kunnen worden. Wat je er leert overstijgt al snel de theorie, want de tentoonstelling is opgebouwd in de donjon van het Prinsenkasteel, waar elke muur sporen bevat van een roemrijk verleden.

Open op reservatie (via 02/270.81.11) elke weekdag van 10 tot 17 uur, tot en met september ook weekends en feestdagen. Guldendal 20, Grimbergen

Pedale Locale © .

Culinair verantwoord trappen doorheen Vlaanderen

Zin om een frisse neus te halen? Doe dat dan eens op de fiets, met een gids van Pedale Locale. Die neemt je mee naar de prachtige landschappen van 'op den buiten' en leidt je naar onontgonnen lokale schatten. Denk daarbij aan bierbrouwers, fruittelers, kaasmakers of ginstokers. Onderweg stop je verschillende keren om te proeven van al dat mooi werk van Belgische ambachtslieden. Er zijn op dit moment drie verschillende tours beschikbaar, allemaal goed voor ongeveer 40 kilometer en een hele dag vol vakantieplezier. De eigen streek ontdekken en intussen de lokale economie een hart onder de riem steken, was nog nooit zo ontspannend.

Meer info en reservatie via pedale-locale.be.

Goed van eten en drinken in Gent

Intimiteit en gezelligheid, die woorden staan centraal in het Genste RestoRed, een loft in een voormalige textielfabriek. Lekkere wijnen en huisbereide (alcoholvrije- aperitieven moeten van de plek niet alleen een gezellige zomerbar maken voor ontmoetingen met vrienden, maar ook een ongedwongen coworkplek.

Als de dorst plaatsmaakt voor honger, biedt het wekelijks wisselende menu inspiratie. Op zondagen verwelkomen Coeur Catering en Kelly de kok, huiscateraars van dienst, je graag met een verrassend barbecuemenu vol lokale en seizoensgebonden ingrediënten. Wie maar niet genoeg krijgt van de huiselijke sfeer van RestoRed, hoeft een verderzetting van de avond niet ver te zoeken, want één deur verder biedt de sfeervolle bed & breakfast Studio 17 overnachting aan twee tot acht personen.

De capaciteit is beperkt. Reserveren kan via redloft.be.

