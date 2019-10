In Train World, het spoormuseum aan het station van Schaarbeek, opent op dinsdag 22 oktober een tentoonstelling rond Paul Delvaux.

Doorheen de permanente spoorcollectie staan een vijftigtal werken opgesteld van de Belgische kunstenaar die 25 jaar geleden overleed en die een voorliefde had voor de spoorwegwereld. Tegelijk met de expo zal de komende maanden een NMBS-reizigerstrein in volledige Delvaux-bestickering rondrijden.

De schilderijen, schetsen, voorstudies en persoonlijke voorwerpen zijn voornamelijk afkomstig uit het Paul Delvaux Museum in Sint-Idesbald, maar er komen er ook uit een museum in Elsene en uit privéverzamelingen. Onder meer vanuit Parma en Genève zijn er werken overgevlogen, aldus Train World-directeur Pieter Jonckers.

Train World © Belga

Daarnaast schonk NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir vier schilderijen die sinds de jaren tachtig in de kantoren van de spoorwegmaatschappij hingen, aan het spoormuseum. Die zullen permanent in Train World blijven.

De bezoekers worden door de expo geleid via afbeeldingen van een klein meisje in een rode jurk dat enkel vanop de rug te zien is. Het meisje is afkomstig uit het schilderij 'La gare forestière'. Ook dat werk staat de komende maanden in Schaarbeek.

Train World © Belga

'Toen we de vraag kregen van Train World kregen om samen een tentoonstelling op te bouwen, waren we meteen enthousiast', klonk het bij de Stichting Paul Delvaux. 'De link tussen Delvaux en de spoorwegwereld was meteen duidelijk. En we hebben een manier gevonden om zijn universum te integreren in de magische plek die Train World is.'

De tentoonstelling 'Paul Delvaux. De man die van treinen hield' loopt van 22 oktober tot en met 15 maart 2020 in Train World. Jonckers mikt op zowat 80.000 bezoekers voor de expositie. Eerder waren er in het museum al expo's gewijd aan stripheld Kuifje en het speelgoed Lego.