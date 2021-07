Vanaf zaterdag rijdt de zogenaamde Kust-Express uit. Het gaat om rechtstreekse treinen naar Oostende, De Panne, Knokke en Blankenberge waarvoor je een zitplaats dient te reserveren.

Tijdens de weekends in de zomervakantie zullen er elke dag twintig ritten zijn (tien richting de kust 's ochtends en tien in de andere richting 's avonds). Er rijden dan treinen tussen Luik-Guillemins en Oostende, tussen Gent-Sint-Pieters en Blankenberge, tussen Antwerpen-Centraal en Blankenberge, en tussen Brussel-Zuid en Oostende, De Panne en Knokke. Op weekdagen rijden er alleen reservatietreinen tussen Brussel-Zuid en Oostende (twee heen en twee terug).

De kostprijs is 1 euro per rit bovenop de normale ticketprijs. Ook voor kinderen jonger dan 12 jaar, die normaal mits begeleiding gratis op de trein mogen, moet die reservatiekost betaald worden. De reservaties worden een kwartier voor het vertrek van de trein afgesloten. Daarnaast zal wie minder mobiel is ook assistentie kunnen aanvragen volgens de gangbare procedure, en mogen ook fietsen mee op de trein. Daarvoor wordt wel geen aparte wagon voorzien, en dus is de plaats voor de tweewieler niet gegarandeerd.

Geen tussenstops

De Kust-Express werd begin juni al een eerste keer getest. De NMBS zette toen op zaterdag 5 en zondag 6 juni voor het eerst tien rechtstreekse Kust-Express-treinen in tussen vier steden in het binnenland en kuststations Blankenberge, De Panne, Knokke en Oostende. Bedoeling was om na te gaan hoe het reisverkeer van en naar de kust beter georganiseerd kan worden.

Met de Kust-Express-treinen zijn reizigers zeker van een plaats en zijn ze bovendien ook sneller aan zee, omdat er geen tussenstops zijn. Voor het traject tussen Brussel en De Panne betekent dat bijvoorbeeld een tijdswinst van 54 minuten.

Aan het einde van de zomer volgt er een evaluatie om te bekijken of de 'Kust-Express' nog een vervolg krijgt.

