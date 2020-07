Van cultuur aan de kust tot zuiders tafelen in de Scheldestad, met deze evenementen en bars is de zomer goed ingezet.

Kunstschilder aan de kust

Huis van James Ensor in Oostende is vernieuwd en opent 14 juli opnieuw de deuren. Er zijn vijf interactieve ruimtes met elk een apart thema en een tentoonstellingsruimte. In de eerste expo, 'Ensor en Oostende', staat de band tussen de kunstenaar en zijn geboortestad centraal. Dankzij technologische snufjes zoals 3D viewers waan je je als bezoeker echt in de straten van het Oostende in de 19de eeuw. En aan de hand van speed painting kan je zelf een schilderij van Ensor afwerken. Veel dichter bij de leefwereld van deze modernistische kunstenaar kom je niet.

Vlaamse kleppers op de filmexpo in Oostende

Voor het filmfestival van Oostende is het wachten tot 2021, maar dat betekent niet dat Vlaamse cinema dit jaar geen belangstelling krijgt. Voor de filmexpo 'Het wonder is geschied' geven tien grafische kunstenaars een eigen draai aan hun favoriete Vlaamse film van de afgelopen twintig jaar. Hun kunstwerken worden de hele zomer tentoongesteld in Fort Napoleon. Stylist Cleo Baele geeft de filmexpo ook een modieus kantje. De hoofdrollen op elke film worden met hun meest markante attributen voorgesteld op twintig paspoppen. Denk bijvoorbeeld aan de hamer uit de film 'De Patrick'.

De Filmexpo gaat van start op 11 juli en loopt tot 11 oktober in Fort Napoleon, Oostende.

Fort Napoleon in Oostende © Getty Images

Uitwaaien bij Et Alors

Voor wie zijn portie cultuur gehad heeft, is het heerlijk uitblazen bij Et Alors, een gezellige snack- en koffiebar in Oostende die uitkijkt op het strand. Je kan er niet alleen terecht voor koffie, maar ook voor kunst. Een paar keer per jaar mag een nieuwe kunstenaar de muren opleuken met eigen werk. Laat je verrassen.

Et Alors is elke dag open van 14u tot 24u. Dinsdag is de sluitingsdag. Vlaanderenstraat 45, Oostende

Zomerterrasje doen bij Bocadero in Antwerpen

De coronacrisis stak een stokje voor het jaarlijkse Bocadero-strand in Antwerpen. De oplossing? Een groot terras van 1.500 vierkante meter, waar social distancing geen enkel probleem vormt. Bij mooi weer geniet je van het uitzicht op de Schelde bij een hapje en een drankje, bij regen kan je terecht in de deels overdekte Bocadero-bistro.

Het Bocadero-terras is open van 9 juli tot en met 30 september van 12u tot 1u 's nachts. Je vindt het aan de Rijnkaai in Antwerpen. Meer info op bocadero.be

Bocadero-terras in 2018 © Bocadero

Tapas bij TÍO in Antwerpen

De opening van de Antwerpse tapasbar Tío viel samen met de coronacrisis en was dus bijzonder ongelukkig getimed. Ook hun concept, tapashapjes om te delen, moest herbekeken worden. De menukaart is intusen herzien en er zijn plexi-schermen geïnstalleerd zodat klanten conornaproof op restaurant kunnen. De tapashapjes, die je momenteel gewoon individueel bestelt, bestaan uit een mix van vlees, vis en veggie-opties. De zuiderse sfeer is intact gebleven, net zoals hun volledige Spaanse wijnkaart.

Tío is open van woensdag tot zondag van 18u tot 22u op Marnixplaats 7 in Antwerpen.

Catalaanse tapasbar Tío in Antwerpen. © Tío

