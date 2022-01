De nieuwe hoofdstad van Indonesië gaat Nusantara heten. Nusantara betekent eilandengroep of archipel in het Indonesisch.

De bekendmaking van de nieuwe naam volgt een dag voor de stemming in het parlement over de verplaatsing van de hoofdstad. Een meerderheid gaat akkoord, is de verwachting.

Dat de Indonesische regering de huidige hoofdstad Jakarta op het eiland Java wil vervangen door een nieuwe op het eiland Borneo is al bekend sinds 2019. Volgens president Joko Widodo is de megametropool Jakarta met zijn 11 miljoen inwoners niet meer geschikt. Stadsdelen aan de kust staan regelmatig onder water. Zij liggen onder zeeniveau.

Experts zeggen dat tegen 2050 heel dat gebied onder water kan staan. De reden voor het wegzakken van de stad is vooral het overmatig oppompen van grondwater. Door de daling van het grondwaterpeil klinkt de drassige ondergrond in. Andere problemen zijn de permanente verkeerschaos en de enorme luchtvervuiling.

De bouwkosten van de nieuwe hoofdstad in de jungle tussen de steden Balikpapan en Samarinda in het oosten van Borneo worden geschat op ruim 28 miljard euro. Het is de bedoeling dat de eerste ambtenaren in 2024 kunnen verhuizen, kort voor het einde van de tweede en laatste ambtstermijn van Widodo.

