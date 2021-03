Het legendarische Café Allee op de Oude Markt in Leuven legt definitief de boeken neer. Aan de basis van de beslissing liggen persoonlijke redenen. Café Allee bestaat sinds 1982.

Het legendarische Café Allee op de Oude Markt in Leuven legt definitief de boeken neer. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en bevestigt Erik De Rop, voorzitter van vzw De Oude Markt. Aan de basis van de beslissing liggen persoonlijke redenen. Café Allee bestaat sinds 1982.

De sluiting is volgens De Rop dus geen gevolg van de coronacrisis, maar geruchten doen de ronde dat de pandemie de uiteindelijke beslissing wel versneld heeft. Persoonlijke redenen zouden doorslaggevend zijn geweest.

Tot nu toe heeft De Rop geen signalen ontvangen van andere cafés op de Oude Markt die de handdoek in de ring zouden gooien. 'Er is wel één café op de Naamsestraat dat zijn huurcontract niet verlengd heeft', vertelt De Rop. 'Maar moeilijk hebben we het allemaal. Daar bestaat geen twijfel over. Zowel financieel als mentaal is het erg zwaar voor de café-uitbaters.'

Volgens schepen van Handel Johan Geleyns (CDV) zit zowat 30 tot 40 procent van de Leuvense horecazaken die in maart vorig jaar nog gezond waren, op dit moment in slechte papieren. 'Ik heb nog geen weet van enige faillissementen die direct aan corona gelinkt kunnen worden, maar het is zeker dat een aantal zaken overkop zal gaan. Er hangt enorm veel af van komende zomer.'

Het legendarische Café Allee op de Oude Markt in Leuven legt definitief de boeken neer. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en bevestigt Erik De Rop, voorzitter van vzw De Oude Markt. Aan de basis van de beslissing liggen persoonlijke redenen. Café Allee bestaat sinds 1982. De sluiting is volgens De Rop dus geen gevolg van de coronacrisis, maar geruchten doen de ronde dat de pandemie de uiteindelijke beslissing wel versneld heeft. Persoonlijke redenen zouden doorslaggevend zijn geweest. Tot nu toe heeft De Rop geen signalen ontvangen van andere cafés op de Oude Markt die de handdoek in de ring zouden gooien. 'Er is wel één café op de Naamsestraat dat zijn huurcontract niet verlengd heeft', vertelt De Rop. 'Maar moeilijk hebben we het allemaal. Daar bestaat geen twijfel over. Zowel financieel als mentaal is het erg zwaar voor de café-uitbaters.' Volgens schepen van Handel Johan Geleyns (CDV) zit zowat 30 tot 40 procent van de Leuvense horecazaken die in maart vorig jaar nog gezond waren, op dit moment in slechte papieren. 'Ik heb nog geen weet van enige faillissementen die direct aan corona gelinkt kunnen worden, maar het is zeker dat een aantal zaken overkop zal gaan. Er hangt enorm veel af van komende zomer.'