Brussel gaat deze zomer zwemmen in zes vijvers testen

BRUZZ en de krant Le Soir melden dat het Brusselse gewest zes locaties heeft aangeduid die geschikt zijn om in de openlucht te zwemmen. Brussels minister Céline Fremault (cdH) zou elk van die plekken deze zomer al bij wijze van test een weekend lang willen openstellen voor zwemmers.

Fremault, onder meer bevoegd voor Levenskwaliteit en Leefmilieu, concludeert uit een onderzoek van de waterkwaliteit op verschillende plaatsen in Brussel dat zes zones in aanmerking komen als zwemzones. De waterkwaliteit bleek er vaak opmerkelijk goed.

Het gaat om de vijver van Neerpede in Anderlecht, de vijver van de Bloemist in Laken, het kanaal ter hoogte van COOVI, de vijver van het Ter Kamerenbos, de Terlindenvijver in Watermaal-Bosvoorde en een van de vijvers van het Rood Klooster.

Testweekends

De minister wil deze zomer al voor elke locatie een testweekend organiseren, telkens voor een beperkt aantal zwemmers, onder het toezicht van redders. Of alle zes de locaties getest zullen worden, is volgens de bruzz.be nog niet zeker. Voor alle plekken lopen immers nog onderhandelingen met de betrokken gemeenten of met de haven van Brussel, die niet happig zou zijn om zwemmen in het kanaal toe te laten.

Tegen 2020 zouden twee permanente locaties worden aangeduid, waar dan vaste infrastructuur, zoals pontons en douches, kan worden geplaatst.

De stad Brussel verbond zich in haar bestuursakkoord al tot de bouw van een openluchtzwembad, wellicht bij het Amerikaans theater.