Het Museum aan de Stroom (MAS) op het Antwerpse Eilandje viert dit weekend zijn tiende verjaardag. Een verjaardagsfeest met veel toeters en bellen voor een groot publiek zit er vanwege de coronamaatregelen niet in, maar je kan het museum wel tot en met maandag gratis bezoeken en er staan zowel ter plaatse als digitaal kleinschalige activiteiten gepland.

Het MAS was destijds een prestigeproject van de stad om de voormalige havenbuurt het Eilandje te laten heropleven. Het gebouw verwijst ook architecturaal naar de vroegere pakhuizen in de omgeving, als het ware op elkaar gestapeld om een plaats te verwerven in de Antwerpse skyline. Bezoekers kunnen gratis naar binnen om de wandelboulevard tot op het dak te nemen. Voor de expo's moet je wel betalen.

Een van de populairste musea in het land

Op museaal vlak moest het MAS enkele wat vergeten collecties opwaarderen, zoals die van het Nationaal Scheepvaartmuseum, het Vleeshuis en het Volkskundemuseum. De curatoren trachtten daar een samenhangend geheel van te maken dat het verhaal van zowel stad als haven door de eeuwen heen vertelde. Ondanks voorafgaande kritiek over het ontwerp en de kostprijs groeide het MAS al tijdens het openingsjaar uit tot een van de populairste musea van ons land.

De wandelboulevard is dit weekend opgesmukt met affiches van de grootste expo's die de voorbije jaren in het MAS plaatsvonden. In de expo 'Feest!' zorgt een 'coin pusher' van artist in residence Karen François voor wat interactiviteit, je kan deelnemen aan een 'TIKTOK challenge' en er is ook nog het 'Zwerfgoed'-zoekspel in de buurt van het museum. Op museaal vlak loopt momenteel nog de expo '100 x Congo', over een eeuw lang Congolese kunst in Antwerpen.

Wie digitaal wil meevieren, kan reportages over het MAS bekijken op de Instagrampagina van 'MAS in Jonge Handen' (MiJH) of dj-sets van een virtueel verjaardagsfeest dat vrijdagavond werd uitgezonden, herbekijken.

